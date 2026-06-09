ONCOLOGIA E HOSPICE, TRE DONAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE LUCIS

Un gesto concreto di vicinanza ai pazienti e un contributo significativo al percorso di umanizzazione delle cure. L'associazione Lucis ETS, ha donato all’oncologia dell’ospedale di Teramo e all’Hospice di contrada Casalena una serie di arredi destinati a migliorare il comfort e l’accoglienza negli spazi dedicati all’assistenza dei pazienti.

La consegna si è svolta questa mattina in due momenti distinti: prima all’ospedale “Mazzini”, dove sono stati consegnati il tendaggio destinato alla sala d’attesa del Day hospital oncologico e tre poltrone per il reparto di Oncologia, alla presenza del direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, della direttrice della Uoc Oncologia, Katia Cannita, della presidente dell’associazione Lucis, Linda Di Paolantonio, della vice presidente Sandra Marinozzi e del personale sanitario. Successivamente la cerimonia si è spostata all’Hospice per la consegna di due librerie, alla presenza del direttore generale della Asl, della direttrice della Uoc Hospice e Cure palliative Franca Di Renzo e del personale della struttura, insieme alla presidente e alla vice presidente dell’associazione. Le librerie sono state donate per volontà di Claudia Cordoni che ha guidato in passato l’associazione ed è scomparsa di recente dopo una lunga malattia.

L'associazione Lucis non è nuova a iniziative di solidarietà a favore della sanità teramana. Nel corso degli anni ha più volte sostenuto pazienti e reparti ospedalieri con donazioni e attività di vicinanza, confermando una costante attenzione verso le persone più fragili e le loro famiglie.

Gli arredi donati contribuiranno a rendere più accoglienti e funzionali gli spazi dedicati all’assistenza. Il tendaggio consentirà di migliorare il comfort e la riservatezza della sala d’attesa del day hospital, le poltrone offriranno maggiore comodità ai pazienti durante i percorsi terapeutici e le librerie offriranno l’opportunità di trovare nella lettura un momento di compagnia, evasione e conforto, trasformando i libri in piccoli strumenti di benessere e vicinanza.

“Ringrazio l’associazione Lucis per questo nuovo gesto di generosità e sensibilità”, ha dichiarato Di Giosia, “donazioni come questa contribuiscono concretamente al percorso di umanizzazione delle cure che la Asl porta avanti ogni giorno, migliorando la qualità degli ambienti e il benessere delle persone che affrontano percorsi di cura particolarmente delicati. La vicinanza del volontariato rappresenta un valore prezioso per tutta la nostra comunità sanitaria”.