PSICHIATRIA TERAMANA, IL DIRETTORE: "NESSUNA CHIUSURA, IL SERVIZIO SI RINNOVA PER CURARE MEGLIO"

𝐋𝐚 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐝𝐞, 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚. 𝐒𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐭𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢, 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢. Sono il direttore del Dipartimento di Salute Mentale della nostra provincia e voglio parlarvi con parole semplici perché in questi giorni ho letto e sentito di tutto. Chiusure, tagli, smantellamenti. Niente di più lontano dalla realtà. Il reparto dove si arriva quando si vive una crisi grave e improvvisa resta a Teramo, nell'ospedale Mazzini. Non è un capriccio, è quello che chiedono le norme nazionali e regionali. Quel tipo di reparto deve stare dove c'è un Dipartimento di Emergenza e Accettazione di primo livello, cioè un pronto soccorso di alto livello attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Come per una rianimazione, certe cose si fanno dove ci sono tutte le garanzie per la sicurezza della persona.

A Giulianova, intanto, non si perde nulla. Anzi. Sono io il direttore dell’unità operativa complessa di Psichiatria di Giulianova e pensate che priverei di qualcosa il servizio che dirigo? Sarei un vero imbecille e questo per me è peggio che essere definito ignorante.

La sede verrà ristrutturata, anche per togliere l'amianto ancora presente, e diventerà un luogo dedicato alla fase dopo la crisi, quella del recupero e della riabilitazione per pazienti gravi. Fino a oggi chi aveva bisogno di questo percorso doveva spesso andare fuori regione, lontano dalla famiglia. Negli ultimi due anni e mezzo è capitato a moltissimi nostri concittadini. Da domani potranno curarsi vicino a casa. A me sembra una buona notizia, non uno scandalo.

Voglio dirlo con chiarezza. Come direzione del Dipartimento siamo pienamente in linea con quanto deciso dall'Azienda Sanitaria di Teramo e dalla Regione Abruzzo. E c'è la mia totale vicinanza a tutta la direzione dell'Azienda, con cui condivido progetti e scelte, una per una.

Capisco chi si preoccupa quando sente la parola cambiamento. È umano. Ma trasformare un miglioramento in una polemica non aiuta nessuno, men che meno i pazienti e le loro famiglie, che di chiacchiere sterili non sanno davvero che farsene.

La psichiatria teramana non fa un passo indietro. Cambia forma per curare meglio. E questo è un fatto, non un'opinione.

Domenico De Berardis