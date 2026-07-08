PAZIENTE AFFETTO DA SLA, LA ASL: "GLI ESAMI DEVONO ESSERE ESEGUITI IN OSPEDALE"

In merito alla richiesta di valutazione otorinolaringoiatrica domiciliare per il paziente affetto da Sla,

l’Azienda comprende pienamente le difficoltà connesse alle condizioni cliniche del paziente.

Ricevuta la segnalazione la Asl, non a caso, ha predisposto in tempi brevissimi una valutazione

specialistica otorinolaringoiatrica in ospedale, organizzando quanto necessario per garantire il

trasporto e la presenza dell’assistenza infermieristica.

Si precisa che la scelta della sede ospedaliera non è stata dettata da esigenze organizzative, ma da

una imprescindibile necessità clinico-assistenziale: esclusivamente in ospedale è possibile disporre

degli esami strumentali necessari - audiometria e impedenzometria - per consentire una

valutazione completa del paziente.

È importante chiarire che la sola visita specialistica, in assenza degli accertamenti strumentali

necessari, non consentirebbe di definire compiutamente la problematica né di individuare il

percorso terapeutico più appropriato.

La Asl garantisce comunque la propria disponibilità a effettuare una valutazione a casa da parte

del medico competente per un esame dell’orecchio che sia eseguibile a domicilio.