LISTE D'ATTESA, IN ABRUZZO ATTIVO IL "NUMERO BIANCO" PER AIUTARE I CITTADINI A FAR VALERE I PROPRI DIRITTI

Da oggi i cittadini abruzzesi che si trovano ad affrontare tempi eccessivi per visite specialistiche ed esami diagnostici possono contare su un nuovo servizio di orientamento gratuito. L'Associazione Luca Coscioni ha infatti esteso il proprio "Numero Bianco", finora dedicato ai diritti sul fine vita, anche all'assistenza sulle liste d'attesa nella sanità pubblica.

L'iniziativa nasce in una regione che continua a registrare difficoltà nel rispetto dei tempi previsti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Molti utenti, infatti, ignorano che, se la data fissata dalla struttura supera quella prevista dalla classe di priorità indicata dal medico nella ricetta, hanno il diritto di chiedere l'attivazione delle procedure previste dalla normativa per ottenere la prestazione nei tempi stabiliti.

Attraverso il Numero Bianco (06 9931 3409), l'associazione fornisce informazioni sulle procedure da seguire, chiarisce i diritti dei cittadini e spiega come presentare la richiesta alla struttura sanitaria competente. Il servizio è gratuito e, nel caso gli operatori siano occupati, è possibile lasciare un messaggio per essere richiamati.

L'Associazione Luca Coscioni ricorda inoltre che è disponibile un modulo specifico da utilizzare per richiedere una soluzione alternativa quando i tempi di attesa superano quelli previsti. I cittadini possono anche segnalare eventuali disservizi o inadempienze scrivendo all'associazione, che valuterà possibili iniziative di tutela, comprese eventuali azioni legali collettive.

L'obiettivo dell'iniziativa è rendere maggiormente consapevoli i cittadini di uno strumento di tutela previsto dalla legge ma ancora poco conosciuto, affinché il diritto a ricevere visite ed esami nei tempi prescritti possa essere concretamente esercitato.

foto dal web