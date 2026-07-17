VIDEO-FOTO/ LA NOTTE DEI SERPENTI ENTRA AL MAZZINI: LA MUSICA DI MELOZZI EMOZIONA PAZIENTI E OPERATORI

La musica entra nei luoghi della cura e regala emozioni, sorrisi e momenti di condivisione. Questa mattina l'ospedale Mazzini di Teramo ha ospitato un concerto itinerante promosso dal maestro Enrico Melozzi, ideatore de "La Notte dei Serpenti", che insieme al cantastorie abruzzese Roppoppò e a venti coriste e musiciste dell'edizione 2026 della manifestazione ha portato le note della tradizione popolare tra pazienti, familiari e personale sanitario. L'iniziativa è partita dalla scalinata principale dell'ospedale, per poi proseguire all'ingresso del presidio e raggiungere gli atri dei reparti di Pediatria, Oncologia e Medicina Interna. Nel corso delle esibizioni sono stati proposti alcuni dei brani più rappresentativi della tradizione musicale abruzzese e del repertorio di Ivan Graziani, trasformando per qualche ora gli spazi dell'ospedale in un luogo di incontro e partecipazione. Presente anche il prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo. L'appuntamento rientra nel percorso avviato dalla Asl di Teramo per rendere sempre più umano il percorso di assistenza, nella convinzione che anche la musica possa rappresentare uno strumento di conforto e vicinanza per chi affronta la malattia e per chi lavora quotidianamente nei reparti. Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha sottolineato il valore simbolico dell'iniziativa, evidenziando come, questa volta, non siano state le persone a raggiungere un concerto, ma sia stata la musica a entrare nei luoghi della cura, portando con sé emozioni e speranza. Ha inoltre ringraziato Melozzi per aver scelto l'ospedale Mazzini come tappa di un progetto che racconta e valorizza l'identità culturale dell'Abruzzo. Per il maestro Enrico Melozzi, portare "La Notte dei Serpenti" tra i pazienti ha significato condividere un momento di vicinanza umana, dimostrando come la musica possa diventare un linguaggio capace di alleviare, anche solo per qualche istante, il peso della sofferenza e regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.