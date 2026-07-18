UN’AMBULANZA DALLA ASL DI TERAMO PER IL SENEGAL: DONATO UN MEZZO DI SOCCORSO ALLA COMUNITÀ DI MBELLACADIAO

Un'ambulanza partita da Teramo per rafforzare i servizi sanitari di una comunità del Senegal. È il gesto di cooperazione internazionale compiuto dalla Asl di Teramo, che ha destinato un mezzo di soccorso alla località di Mbellacadiao, nella regione di Fatick, con l'obiettivo di migliorare il sistema di emergenza e garantire un trasporto più rapido dei pazienti verso le strutture sanitarie.

La consegna ufficiale si è svolta questa mattina nell'area antistante il terzo lotto dell'ospedale Mazzini. Alla cerimonia hanno preso parte il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, l'ambasciatore del Senegal in Italia, Ngor Ndiaye, il console onorario del Senegal per Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna, Tullio Galluzzi, il primo segretario dell'Ambasciata Mamadou Diagne e il funzionario Yankhoba Dioum.

L'ambulanza sarà impiegata per il trasporto dei malati e rappresenterà un supporto essenziale per una realtà che necessita di strumenti adeguati per garantire l'accesso alle cure. L'iniziativa rientra nelle attività di cooperazione e solidarietà promosse dall'azienda sanitaria teramana, orientate alla condivisione di risorse e competenze con territori che vivono condizioni di maggiore difficoltà.

Nel corso della cerimonia, il direttore generale Maurizio Di Giosia ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell'iniziativa, evidenziando come la salute rappresenti un diritto universale e come la donazione dell'ambulanza voglia essere non solo un aiuto operativo, ma anche un segno di vicinanza, amicizia e collaborazione tra i due Paesi, con l'auspicio che il mezzo possa garantire per molti anni assistenza e sicurezza alla popolazione di Mbellacadiao.