"L'ASSEMBLEA DEGLI ANIMALI", I RAGAZZI DELLA RISORGIMENTO INCONTRANO SILVIA RONCHEY

Sabato 22 maggio, alle ore 16.00, gli studenti dell’I.C. D’Alessandro-Risorgimento incontreranno Silvia Ronchey, saggista, accademica e filologa italiana e Professoressa ordinaria di Civiltà bizantina, nel Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre. Con la studiosa, si confronteranno sulla lettura del libro che hanno letto ed esaminato nel corso dell’anno: L’Assemblea degli animali, di un misterioso autore anonimo, che usa lo pseudonimo di Filelfo e che racconta la crisi climatica, lasciando parlare gli animali, in una favola che riprende le parole più alte della cultura umana. L'evento didattico-formativo, curato dalla prof.ssa Francesca Mincione, si inserisce all'interno del Progetto “Lo Struzzo a scuola”, rassegna di incontri promossi a livello nazionale dalla Casa Editrice Einaudi, per offrire ai giovani, stimolati dai docenti, la possibilità di conoscere ed intervistare l'autore del libro che è stato scelto e letto durante l'anno. Le classi 1^A- 1^C-1^D- 2^C e 3^C, guidate rispettivamente dalle Professoresse Lara Piantini, Francesca Mincione, Giuseppina Di Sabatino e dal Professor Giacomo De Iuliis, nel confronto con Silvia Ronchey, restituiranno l’esperienza didattica, creativa ed educativa, vissuta in un anno così particolarmente difficile per la scuola. Non è stata casuale la scelta di tenere un laboratorio di analisi del testo, su contenuti che hanno permesso ai giovani di riflettere sulle irresponsabilità umane nei confronti del Pianeta e sullo smarrimento esistenziale che ha travolto l’uomo moderno, fino a condurlo ad un distacco netto dalla Natura, la Casa comune che dovrebbe essere custodita con rispetto e adeguatezza da chiunque la abiti.

Infatti, in questa moderna favola selvaggia, simbolica ed allegorica, ricca di riferimenti culturali, sono proprio gli animali ad esortare gli uomini ad una “conversione ecologica” individuale, attraverso una comune compassione, una condivisione capace di fare di una catastrofe l’occasione per imparare, assumendo sensibilità purificate ed inclini al pensiero sostenibile.

I docenti che hanno proposto letture e percorsi anche differenti, all’interno dell’opera, valorizzando le inclinazioni dei loro studenti, ascoltando le loro impressioni ed interpretazioni dei contenuti letti, li hanno stimolati anche verso un’analisi linguistica del testo, lessicale ed etimologica, di molte espressioni che costituiscono il pregio letterario dell’opera.