FOTO / ARRIVANO DA VERONA E TROVANO GLI STUDENTI COME GUIDE TURISTICHE: "BELLA INIZIATIVA"

Mettete un giorno in giro per Teramo, a curiosare tra rovine antichi, chiese e palazzi storici. E mettete che un giorno a farvi da Cicerone siano degli intraprendenti giovanissimi studenti di una scuola teramana. E' accaduto oggi, grazie al ritorno graditissimo in presenza dell'iniziativa "Raccontiamo Teramo", manifestazione conclusiva dell’omonimo progetto realizzato dall’Istituto comprensivo. “Savini-San Giuseppe-San Giorgio” di Teramo. Protagonisti i monumenti e i luoghi più belli del capoluogo raccontati egregiamente dagli alunni della scuola secondaria Savini e delle classi quinte delle scuole primarie San Giorgio, Sarti e San Giuseppe. Maglietta rossa e cappellino per i bravissimi Ciceroni teramani, preparatissimi su tutti e 19 i siti del centro storico della città scelti per l'iniziativa. Professionali e preparatissimi, hanno atteso l'arrivo di cittadini, famiglie e turisti per narrare, far scoprire e promuovere le bellezze e la storia di Teramo. E tra i più entusiasti, oggi, due turisti di Verona: "Veramente una città da conoscere Teramo, non c'eravamo mai stati ma ci torneremo. Essere accolti in questi luoghi dai più giovani è stata una bellissima sorpresa, complimenti ai docenti ma sopratutto a loro"