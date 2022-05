UNITE / AL LICEO ILLUMINATI DI ATRI IL PREMIO DELLA "SCUOLA DI LEGALITA' E GIUSTIZIA"

Va all'intenso progetto dal titolo “Pronti a rinascere” a cura del Liceo Illuminati di Atri il primo premio del concorso della “Scuola di legalità e giustizia dell'Università di Teramo” che oggi, nell'aula magna del Campus universitario di Coste Sant'Agostino, ha chiuso la prima edizione e già si spera in una seconda, a patto che si confermi il finanziamento da parte della Fondazione Tercas e il sostegno del Comune di Teramo. Un evento conclusivo, quello che ha coronato il percorso partecipativo promosso nelle scuole superiori della provincia di Teramo, dal titolo, non a caso: “"Protagoniste/i di cambiamento: differenti ma non indifferenti”. Alle spalle delle ragazze del liceo Illuminati di Atri si sono piazzati i ragazzi del Milli di Teramo.