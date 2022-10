STUDENTESSA DELL'ISTITUTO ZOLI VINCE UN PREMIO LETTERARIO E...UN ANNO GRATIS ALL'UNIVERSITA'

Brillante studentessa dell’ITE “Zoli” di Atri si aggiudica la Sezione “Università di Teramo” del Concorso Letterario “Città di Cologna Spiaggia”. Nuovo successo per Cristiana Assogna, brillante studentessa della 5D dell’ITE “Zoli” di Atri: il suo racconto “La margherita malata” ha vinto la sezione “Racconto breve - Università di Teramo” del Concorso Letterario “Città di Cologna Spiaggia”, bandito dall’Associazione Culturale “Il faro” con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Università di Teramo e diverse Amministrazioni Comunali. La giovane scrittrice, già vincitrice lo scorso anno della sezione “Giovanissimi”, è stata premiata domenica 2 ottobre a Roseto, presso il Lido d’Abruzzo, ottenendo un prestigioso riconoscimento: l’iscrizione gratuita al primo anno presso l’Università degli Studi di Teramo.

“La margherita malata” si costruisce in maniera sapiente intorno alla vicenda di un ragazzo che, pur perdendo la madre per una grave malattia, riesce a mantenere vivo il legame con lei attraverso questo fiore delicato.

Non è la prima volta che Cristiana Assogna, scrittrice di grande sensibilità, si distingue in un concorso letterario o giornalistico: in passato ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte del MIUR, dell’Università di Camerino e dell’Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena.

Si complimentano con lei la Dirigente Scolastica, Paola Angeloni, e le Coordinatrici del Progetto “Legalità e Cultura” dell’IIS Zoli, Prof.sse Monica Angelici e Daniela Brigidi, che hanno accompagnato la studentessa lungo il percorso letterario di questi anni.