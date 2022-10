MA E' NORMALE CHIUDERE UNA STRADA PER UN CANTIERE E FAR PASSARE I PEDONI NEL CORTILE DI UNA SCUOLA?

E' normale che, per i lavori di ristrutturazione di un palazzo vicino, si chiuda al transito una strada e si risolva il problema ricavando un passaggio pedonale all'interno del cortile di un luogo sensibile come una Scuola? Accade a Teramo. Accade nella scuola San Giorgio. Le foto del cartello apposto su ambi i lati del cancellone della scuola confermano la denuncia raccolta da Certastampa.it stamane anche da parte di alcuni genitori dei bambini che la frequentano: ma è normale che si debba transitare, liberamente, nel cortile di una scuola per arrivare (o tornare da...) a Piazza Garibaldi? La scuola, stando a quanto riferito dalla dirigente scolastica contattata da Certastampa, è in attesa di un contatto da parte dell'assessore e vicesindaco Giovanni Cavallari che si era impegnato a comunicare una soluzione alternativa entro l'inizio delle lezioni. La scuola ha riaperto il 12 settembre e siamo ad ottobre ma di notizie da parte del Comune, ad oggi, ancora nulla. Il cartello che indica il "nuovo" passaggio pedonale però c'è. Dalla Scuola fanno sapere, inoltre, che quel passaggio non solo non crea problemi alla comunità scolastica ma attiene ad una porzione davvero minima del cortile distante dall'ingresso principale. Ma le aree scolastiche, un tempo, non erano aree...sensibili?