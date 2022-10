SICUREZZA A SCUOLA / MOSCHELLA: «IN TRE ANNI IN ABRUZZO 8 MILA STUDENTI IN MENO, MA I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO AUMENTATI...»



«La scuola non diventi un progettificio, ma sappia intercettare i bisogni dei ragazzi». Parole della direttrice dell'Ufficio scaolastico provinciale, Clara Moschella, che valuta così la situazione attuale delle scuole teramane. Sul discorso della sicurezza, oggetto di un manifestazione dei Sindacati davanti alla Prefettira, la stessa Moschella ricorda che, pur in presenza di una diminuzione di 8mila studenti in pochi anni, quest'anno in Abruzzo il numero degli assistenti scolastici è rimasto identico.

ASCOLTA LA DIRETTRICE MOSCHELLA