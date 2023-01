OGGI L'OPEN DAY ALL'ISTITUTO AGRARIO "DI POPPA - ROZZI" «COLTIVIAMO OPPORTUNITA'»

Oggi, venerdì 13 gennaio l’Istituto agrario “Di Poppa – Rozzi” apre le porte a famiglie ed alunni della secondaria di primo grado per far conoscere la propria offerta formativa e presentare attività, iniziative e metodologie didattiche. Nel corso dell’open day sarà possibile visitare la scuola, immersa nel verde di un bellissimo parco naturale e dotata di laboratori “all’aperto” come vigneti, uliveti, frutteti, tartufaia, orto botanico e bosco dell’azienda agraria, indispensabili agli alunni per l’acquisizione delle competenze professionali. Si potranno conoscere le attività dell’Azienda agraria, anche attraverso la degustazione dei prodotti e la presentazione di progetti di settore, come l’Agricoltura 4.0. All’interno dell’edificio saranno visitabili, poi, i laboratori di informatica, fisica, chimica e microbiologia, un laboratorio di disegno tecnico e topografico e uno di degustazione per le caratteristiche organolettiche dell’olio di oliva (Panel test), aule multimediali, la palestra, la biblioteca innovativa digitale e la xiloteca, ambienti che favoriscono la formazione completa degli studenti. Per i visitatori sarà possibile anche essere coinvolti in attività laboratoriali: apicoltura, trasformazione dei prodotti, fitocosmesi, pilotaggio drone… La scuola si articola in un Istituto professionale agrario, con la possibilità di conseguire al terzo anno la qualifica di Operatore agricolo e il diploma di Agrotecnico alla fine del corso di studi, e in Istituto tecnico agrario, che rilascia il diploma di Perito agrario e apre alla frequenza di un sesto anno con la specializzazione in Enotecnico. Il “Rozzi” è, infatti, tra le scuole enologiche d’Italia. Opportunità di lavoro e di prosecuzione degli studi, per entrambi gli indirizzi, saranno illustrate da docenti ed alunni dell’Istituto, che saranno a disposizione per raccontare anche le molteplici iniziative della scuola, da sempre aperta a collaborazioni con il territorio e le aziende di settore.

APPUNTAMENTO AL POLO AGRARIO DI PIANO D'ACCIO DALLE 9 alle 17