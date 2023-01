OGGI L'OPEN DAY AL "PASCAL COMI FORTI": «COMPETENZE DIGITALI PER LE NUOVE PROFESSIONI TECNICHE»

Ancora un openday, oggi, sabato14 gennaio, per scoprire l’offerta formativa e le nuove metodologie didattiche dell’Istituto superiore Pascal Comi Forti di Teramo. Ricordiamo che l’Istituto è una scuola tecnica che forma i nuovi ragionieri e geometri, professionisti tutt’oggi all’avanguardia e ai primi posti per le opportunità di lavoro. Nel corso dell’open day saranno illustrate le opportunità di lavoro e di prosecuzione degli studi degli indirizzi tecnici proposti ed anche le nuove metodologie didattiche e digitali che l’Istituto sperimenta ormai da 5 anni. Le classi digitali e senza zaino del Pascal Comi Forti in particolare costituiscono senza dubbio un fiore all’occhiello dell’Istituto di istruzione , e visto il successo che stanno facendo rilevare in termini di entusiasmo , partecipazione e risultati di profitto , saranno riproposte anche per il prossimo anno scolastico per le nuove classi prime. Già noti i vantaggi delle medesime che sono : 1) metodologie didattiche innovative e più incisive (ogni lezione è solo in parte frontale , per lasciare il campo alla modalità laboratoriale) ; 2) utilizzo di tecnologie (consentono l’acquisizione di competenze nell’utilizzo delle medesime e la condivisione delle conoscenze , allargando il tempo scuola oltre il suono della campanella) ; 3) eliminazione di pesi eccessivi dagli zaini (i ragazzi portano a scuola soltanto materiale di cancelleria in quanto i tablet sono forniti dall’Istituto) ; 4) possibilità di riascoltare lezioni perdute per eventuali assenze direttamente da casa (i docenti sintetizzano i contenuti delle lezioni svolte in classe con video lezioni, tutorial e dispense) ; 5) economicità dell’approvvigionamento scolastico ( le famiglie dotano i loro figli soltanto di materiale di cancelleria, di un device in casa e di una rete internet). Sicuramente quanto realizzato rappresenta una innovazione che si coniuga perfettamente con la mutevolezza dei contenuti degli indirizzi tecnici economici e tecnologici dell’Istituto che vivono un costante rinnovamento . Pensare costantemente al futuro è un dovere per chi si occupa di istruzione e formazione e per questo di tutto quanto detto si parlerà negli open day in programma oggi sabato 14 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 18,00.