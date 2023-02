DOMANI OLTRE 1000 STUDENTI DA TUTTO l'ABRUZZO ALL'UNITE PER L'OPEN DAY

Oltre 1000 studenti provenienti dagli Istituti scolastici superiori di tutto l’Abruzzo parteciperanno domani martedì 28 febbraio all’Open Day dell’Università degli Studi di Teramo nel Polo didattico Silvio Spaventa del Campus universitario. A partire dalle ore 9.00 ciascun Dipartimento dell’Ateneo (Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Medicina Veterinaria, Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali) terrà seminari, lezioni demo e attività di laboratorio per permettere ai partecipanti di conoscere l’offerta formativa e gli sbocchi professionali dei 25 Corsi di laurea dell’Ateneo. Gli studenti potranno, inoltre, visitare le strutture dell’Università di Teramo e conoscere i servizi offerti rivolgendosi ai desk informativi che saranno attivi per tutta la mattinata. Nel foyer dell’Aula Magna potranno inoltre partecipare a un’esperienza di didattica in realtà virtuale.