GIULIANOVA / FIRMATO L'APPALTO PER IL POLO SCOLASTICO NELL'EX TRIBUNALE

Passi ulteriori, a Giulianova, verso la realizzazione del nuovo Polo Scolastico che verrà realizzato nell'edificio che per anni ha ospitato il Tribunale e che si trova in via Cerulli. Ieri in Comune c'è stata la firma del contratto dei lavori da circa 4milioni di euro con la ditta appaltatrice chiamata a ristrutturare l'ex tribunale e realizzare il Polo che ospiterà le classi della media "Pagliaccetti". L'impresa che si è aggiudicata l'appalto è la "Costruzioni De Cesare ingegner Ulrico" di Chieti. Il cronoprogramma concordato con la ditta prevede tempi di riconsegna in un anno e mezzo. Una volta terminate le operazioni edilizie, alunni, docenti e personale, potranno tornare ad utilizzare un unico plesso, ubicato nella parte alta della città.