ANCHE LA FLC CGIL DA TERAMO A FIRENZE PER MANIFESTARE PER LA SCUOLA E LA COSTITUZIONE

Dopo l'aggressione davanti al liceo Michelangiolo di Firenze da parte di attivisti neofascisti a giovani studenti che distribuivano volantini e dopo le inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci (la quale invitava gli studenti a non essere indifferenti di fronte alla violenza), i rappresentanti delle RSU delle scuole fiorentine hanno inviato un appello a FLC CGIL, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua, per chiedere l’indizione di una grande manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione.

la CGIL e la FLC hanno raccolto questo appello e indetto insieme alle altre organizzazioni sindacaliper sabato 4 marzo una manifestazione, a Firenze, insieme a tutte le realtà democratiche e antifasciste. L'appuntamento è per le 14.00 in piazza SS Annunziata. Il corteo si concluderà in piazza Santa Croce con gli interventi dal palco di rappresentanti eletti nelle RSU degli istituti scolastici fiorentini e rappresentanti della società civile e di associazioni.

Alla manifestazione hanno aderito le RSU delle scuole fiorentine che, in una nota, sottolineano:

"Crediamo di interpretare il sentire delle lavoratrici e dei lavoratori che ci hanno elette, esprimendo la nostra grande preoccupazione per i fatti avvenuti recentemente: prima l’aggressione di matrice neofascista agli studenti del Liceo Michelangiolo di Firenze, che ricordano i momenti più bui della nostra storia recente; poi le inaccettabili parole del Ministro Valditara, il quale, invece di condannare la violenza squadrista, si è scagliato contro la Dirigente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, attaccandola per aver invitato la propria comunità scolastica a vigilare contro il ritorno di ideologie violente e totalitarie, attaccando così di fatto la stessa libertà di pensiero e di espressione- Noi crediamo nel valore della Scuola Statale di questa Repubblica e, poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male silenzioso che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire e chiediamo alle organizzazioni sindacali e a tutte le realtà democratiche e antifasciste di questa città e di questo Paese di schierarsi al nostro fianco". La FLC CGIL Teramo parteciperà con una propria delegazione alla manifestazione di sabato a Firenze. Chi fosse interessato può contattare le nostre sedi.

