LA SCUOLA COME COMUNITA': CONTRASTO AL BULLISMO, CYBERBULLISMO E DIPENDENZE DIGITALI

Da poche ore si è concluso l’incontro, organizzato dall’Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, “Contrasto al bullismo, cyberbullismo e dipendenze digitali”, al termine di un percorso di sensibilizzazione e approfondimento delle suddette tematiche, che ha accompagnato l’intero anno scolastico con convegni sulla prevenzione (Hackathon 2022) e collegamenti da remoto con l’Istituto, come quello dell’autrice Dott. Ssa Teresa Manes (“Andrea oltre il pantalone rosa”, Teresa Manes, Graus Edizioni).

Le politiche di condivisione tra scuola, extra scuola e famiglie, come ha ricordato la Dirigente dell’Istituto, oltre che psicologa, Dott.ssa Adriana Sigismondi, facilitano la conoscenza di un tema che da sempre è esistito, il bullismo, affiancato negli ultimi anni, con l’avvento del digitale, dal cyberbullismo e restituiscono momenti di grande forza, umanità e partecipazione.

Succede oggi qualcosa di magico nel mestiere del docente, nell’universo scuola, nel microcosmo delle classi, quasi un privilegio, che permette di veicolare e regolare le emozioni spesso non controllate e comprese dai ragazzi, che mettono in atto comportamenti aggressivi, non solo verbali, nei confronti dei più deboli. Come può spezzarsi questo circolo vizioso, ci siamo chiesti durante il Convegno? Soltanto con il dialogo, con il confronto, con il rafforzamento dell’autostima e dell’auto efficacia, nella richiesta di aiuto, di un familiare, un insegnante o un amico, nella certezza di non essere soli e che è possibile invertire la rotta.

L’evento introdotto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico provinciale Dott. Ssa Clara Moschella, si è avvalso della presenza dell’Avv. Antonio Lessiani, Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Teramo, dell’Avv. Stefano Franchi, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, dell’Avv. Chiara Ioannoni Fiore, presidente AIGA di Teramo.

A impreziosirlo sono stati due interventi, uno giuridico dell’Avv. Devis Dori, Deputato della Repubblica Italiana, primo firmatario della proposta di legge antibullismo, l’altro più tecnico, sulle conseguenze psicologiche del bullismo nelle vittime e nei bulli, dello Psichiatra, Psicoterapeuta, Dottor Domenico De Berardis. In entrambi i casi i ragazzi sono stati coinvolti in un excursus storico e scientifico legato alle tematiche di prevenzione e contrasto del bullismo e alle dipendenze digitali e non solo, attraverso definizioni, informazioni, curiosità, note legislative, appunti metodici e sistematici, il tutto con un occhio spalancato sul presente e sul mondo contemporaneo.











La restituzione finale del convegno ha dimostrato che è fondamentale avviare un dialogo sulla società, parlare di attualità, di tematiche che toccano i ragazzi in prima persona. E la risposta è arrivata dalla grande e totale partecipazione dei più giovani, curiosi e impazienti nelle loro domande, che portano il respiro leggero di un’età ancora acerba, eppur profonda.











La comunità della scuola è in primis pedagogica ed educativa e la scuola italiana, statale e paritaria, ha la funzione di formare i giovani, che saranno gli adulti di domani, in una crescita civile e sociale, che passa innanzitutto attraverso forme di comportamento adeguate.

Chiara Materazzo