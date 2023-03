"METTIAMO LA MANI IN PASTA" AL DI POPPA, CHE ACCOGLIE BAMBINI E GENITORI DELLE ELEMENTARI



La scuola promuove l'unione familiare: il Di Poppa-Rozzi torna ad aprire i suoi laboratori per il workshop pasquale alle scuole dell'infanzia Noè Lucidi e De Albentiis.

Il grande successo del primo appuntamento, infatti, nato dall'idea della preside Lia Valeri, che già a dicembre aveva scaldato i forni e i cuori, coinvolgendo genitori e figli a "mettere le mani in pasta" insieme in vista del Natale, ha fatto in modo che con l'imminente arrivo della primavera le famiglie si dilettassero ancora in cucina tra i fornelli con una delle ricette tipiche della tradizione pasquale: quella dei taralli

“Abbiamo sperimentato questa iniziativa – racconta meglio in proposito il dirigente scolastico – in occasione del Natale, che ci sembrava l’occasione adatta per dare vita a questo tipo di appuntamento. Le famiglie hanno risposto con grande interesse e partecipazione, così abbiamo pensato che questo potesse essere un ottimo periodo per replicare il laboratorio”.

“Siamo molto contenti – continua la Valeri – di aver potuto condividere un momento come questo con le famiglie e con l’istituto alberghiero, che ci ha accolto e guidato con estrema gentilezza e che ringrazio per l’accoglienza e la professionalità. È stata la possibilità perché scuola, famiglia e territorio si incontrassero in un’ottica di comunità educante. Il cibo e la cucina possono infatti diventare occasioni speciali per mettere in gioco vere e proprie azioni educative e siamo orgogliosi di poterlo fare insieme”.

Il laboratorio continueà nelle prossime settimane e coivolgerà altre scuole dell'istituto comprensivo. “Attendiamo ansiosi nuove prelibatezze – conclude dunque il dirigente –, ma soprattutto costruiamo insieme la nostra comunità per il benessere di tutti i nostri bambini”.