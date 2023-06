FOTO / "GRAZIE DI TUTTO PROF, CI MANCHERAI": LACRIME E ABBRACCI PER L'ADDIO ALLA STORICA PROFESSORESSA

"Un mito, una fortuna averla conosciuta..." E a giudicare dalla carrellata di immagini in cui si intrecciano abbracci e lacrime nel darle l'addio, le parole dedicate dalla dirigente scolastica del "Di Poppa-Rozzi" di Teramo, Caterina Provvisiero alla storica professoressa Lea Savini, vanno ben oltre il rapporto preside-docente. La prof Lea Savini va via, lascia per la meritatissima quiescienza il suo quotidiano fatto di amore per l'insegnamento ma sopratutto amore per i suoi ragazzi. E sono stati loro a circondarla d'affetto nell'ultimo suo giorno a Scuola: vederli in cortile e assiepati sulla lunga scala anti-incendio esterna, leggere gli striscioni da tifo che le hanno dedicato, scorgere lacrime e quel "grazie" a mani giunte lanciatole dai colleghi di tutta una vita, incorniciano la traccia lasciata da questa straordinaria insegnante teramana. Lea Savini "è e sarà sempre la nostra prof. numero uno! Grazie Lea! Ti vogliano un mondo di bene..." scrive la Provvisiero. Certa che nessuno all'Alberghiero dimenticherà quella professoressa che ha fatto del rapporto personale ed extrascolastico con i suoi ragazzi la cifra dell'insegnante-educatore, colei che c'è per i suoi studenti ben oltre un'interrogazione o un compito in classe. Colei che comprende i problemi dei suoi ragazzi e sa ascoltarli, in uno scambio continuo. "Se la Matematica non è un'opinione, la Savini va in pensione" si legge su uno degli striscioni, e poi su un altro "Grazie di tutto prof, ci mancherai". Tra le mani, un fascio di rose. Gli abbracci di colleghe e colleghi. Qualcuno si scioglie in lacrime, ragazzi e ragazze la stringono in abbraccio fortissimo. "Ti vogliamo un mondo di bene e ti auguro le cose più belle della vita! Mi raccomando - le ricorda la Provvisiero - ci hai promesso che dedicherai ancora del tuo tempo ai tuoi amati studenti e studentesse". E il motivo è sempre lì, nell'essere nati con una vocazione: "Tu non hai mai lasciato indietro nessuno e per questo ti ringrazio di cuore. È solo un arrivederci..." Buon riposo, allora, professoressa Savini.