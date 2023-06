PORTARE GLI STUDENTI TERAMANI A SCUOLA COSTA 4,20 EURO A CHILOMETRO

Trasportare 275 bambini e ragazzi teramani a Scuola per 188mila chilometri all'anno costa 4,20 euro a chilometro (30 euro al giorno se studente disabile). E' l'importo posto a base d'asta del servizio rimesso a gara dal Comune di Teramo alla ricerca di chi dovrà subentrare, per i prossimi due anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno), alla ditta Schioppo. Il servizio attiene, chiaramente, al trasporto per chi frequenta scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado del Comune di Teramo. L’importo preventivato dell’appalto, per un totale di 30 mesi di frequenza, è di 2.734.140,00 euro iva esclusa al 10% e determinato nel seguente modo, si legge nel bando:

a) Servizio trasporto alunni per presumibili 188.000 annui e per circa 275 alunni € 2.368.800,00;

b) servizio trasporto alunni disabili “ per ogni studente effettivamente trasportato verrà corrisposto un corrispettivo giornaliero pro-capite pari ad € 30,00, I.V.A. esclusa, non soggetto a ribasso”, si legge nel bando. Per un totale di 335.340,00 euro (sempre con iva10% esclusa) “per presumibili 207 giorni di scuola ogni Anno Scolastico e per presumibili n. 18 alunni trasportati”.

c) importo presumibile per uscite didattiche €. 30.000,00.

Personale che si occupa del servizio? “Il costo della manodopera è pari ad € 1.535.225,67, considerando n. 30 mesi di frequenza, corrispondenti a 2 anni scolastici, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, è stato calcolato tenendo conto del personale attualmente impiegato”. Le ditte singole o riunite in Ati dovranno presentare domanda entro le ore 9 del prossimo 26 giugno in vista della consegna del servizio a far data, presumibilmente, dal prossimo 1 settembre (“sarà cura del Comune comunicare eventuali variazioni a tale data”, riporta sempre il bando pubblicato dall'ente).

Sul fronte mezzi, il bando specifica che i candidati dovranno avere in dotazione “11 scuolabus da impiegare nelle linee di percorrenza e 2 scuolabus per le sostituzioni, omologati e idonei al trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado” mentre per il Servizio Trasporto alunni disabili dovranno disporre di 3 mezzi idonei.