VIDEO / QUARESIMALE A TERAMO PER L'ULTIMO GIORNO DI SCUOLA: «RAGAZZI, LA VOSTRA FORMAZIONE COSTRUIRA' IL NOSTRO FUTURO»



"I nostri ragazzi sono il futuro: la vostra istruzione per noi è fondamentale" così l'assessore regionale Pietro Quaresimale saluta gli studenti i il loro ultimo giorno di scuola nel Convitto Nazionale Melchiorre Delfico di Teramo, per salutare tutti i ragazzi d'Abruzzo. Finalmente questo 2023 ha detto addio alla Dad che ha pregiudicato non solo la formazione, ma anche la socializzazione dei giovani appiattendo i contatti dietro uno schermo."Il 13 settembre si aprirà il nuovo anno, nella speranza che sia ancora più ricco di soddisfazioni di questo appena concluso. Ai maturandi faccio i migliori auguri per i loro esami, ricordando loro che le Istituzioni sono a loro fianco e lavorano per assicurare loro un futuro: la formazione è fondamentale per entrare nel mondo del lavoro." "Lo stesso Ministro - informa l'assessore - si è impegnato per visitare le scuole teramane appena finiti gli esami di Stato." Molti i riscontri positivi avuti dall'incontro tenuto ieri a L'Aquila con il Ministro dell'Istruzione Valditara: uno è la richiesta di ulteriori fondi per l'edilizia scolastica.

Anche sul ridimensionamento Quaresimale si dice tranquillizzato: Inizialmente ho espresso la mia contraddizione verso i nuovi criteri, ma i chiarimenti da parte del Ministro hanno abbattuto ogni titubanza: l'impatto non sarà così grave."



servizio di EUGENIA DI GIANDOMENICO



