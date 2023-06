DOMANI ALL'ALESSANDRINI MARINO LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CORSO DI MECCATRONICA

Domani, sabato 10 giugno ore 10.30, presso l'Auditorium dell’IIS ALESSANDRINI MARINO di Teramo, sarà presentato a genitori ed alunni delle classi quinte il nuovo corso in Meccatronica che l'ITS per il Made in Italy - Sistema Meccanica di Lanciano farà partire il prossimo ottobre proprio nell’istituto teramano.

Presenteranno il nuovo corso di automazione e sistemi meccatronici, il Presidente del settore Automotive di Confindustria Teramo Marco Matteucci, l’Amministratore Delegato di Europacciai, Maurizio Molinari, i prof. Marcello Farinelli e Luca Di Carlo dell’IIS Alessandrini-Marino e Antonio Maffei Direttore ITS Academy in collegamento.

Il corso partirà ad ottobre 2023, presso l’IIS Alessandrini-Marino di Teramo che ha messo a disposizione le sue aule e laboratori, e formerà Tecnici Superiori per l’automazione e la meccatronica, avrà una durata di 1800 ore con l’organizzazione della formazione è di tipo academy-duale: 1.000 ore in aula, anche con attività laboratoriali, e 800 di project work in azienda. Big data analisys, stampa 3D, programmazione avanzata di PLC, automazione e robotica etc. sono solo alcuni dei temi oggetto di approfondimento dei corsi, oltre naturalmente alle materie più convenzionali (manutenzione, meccanica, qualità e sicurezza, disegno tecnico, inglese tecnico, etc.) e ai cosiddetti softskills (problem solving, team building, comunicazione, aggiornamento continuo), tutti requisiti irrinunciabili per entrare nel mondo del lavoro. Sono già aperte le pre-iscrizioni sul sito della Fondazione (www.itsmeccanicabruzzo.eu) .

Il mismatch domanda-offerta di competenze per il lavoro si fa sentire anche nella provincia di Teramo specie nei settori meccanico-meccatronico. E sono state proprio le aziende del settore, insieme a Confindustria Teramo, Polo Innovazione Automotive Abruzzo e al mondo della scuola, IIS Alessandrini, a proporre all’ITS Academy di Lanciano (Ch) un corso dedicato alla specializzazione in meccatronica in linea con i nuovi fabbisogni del mondo del lavoro.

Aziende specializzate nel taglio e lavorazione metalli e alluminio, lavorazioni materiali innovativi e compositi, additive manufacturing, filati e cavi elettrici, componentistica per automotive, filiera del mobile d'arredo, stampi e deformazione lamiera etc. della provincia di Teramo, sono fortemente interessate alla formazione di giovani tecnici smart da assorbire nei loro processi produttivi.

Le imprese costituiscono un partner fondamentale per gli ITS Academy, perché selezionano i ragazzi, forniscono i docenti e li formano per quasi la metà delle ore, attraverso il project work, proprio all’interno delle loro sedi.

La Fondazione ITS Sistema Meccanica di Lanciano (Ch) conferma i numeri di successo che la contraddistinguono in termini di (occupazione) 90-92% e l’alta qualità della formazione erogata, confermandola anche quest’anno nella categoria “d’eccellenza” nel rapporto annuale di monitoraggio stilato dal MIUR – INDIRE.