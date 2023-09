VIDEO / D'ANGELO: «DEMOLIREMO TRE SCUOLE PER COSTRUIRE UN GRANDE E MODERNISSIMO POLO SCOLASTICO»

Parlare di nuovo anno scolastico, per un Presidente della Provincia, significa anche parlare di strutture e di progetti. Perché la Provincia è proprietaria di tutti gli edifici delle "superiori". «Abbiamo avviato un progetto di manutenzioni straordinarie - spiega il Presidente della Provincia di Teramo Camillo D'Angelo - perché la didattica è importante, lo studio è importante, la passione e l'impegno dei docenti e dei dirigenti sono importanti, ma una buona scuola è fatta anche di strutture adatte, di laboratori attrezzati, di palestre agibili...». Nel programma politico di D'Angelo, però, c'è di più: «Una visione, che è in realtà già un progetto vero, quella di demolire gli edifici del Professionale, dell'Alessandrini e dello Scientifico, per creare un grande unico polo scolastico, attrezzato e funzionale... parte della somma c'è già...»

