TORTORETO LANCIA “AMIAMO LO STUDIO” PER PREMIARE GLI STUDENTI MIGLIORI

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, lancia l’iniziativa “AmiAMO lo studio”, che permetterà di assegnare borse di studio agli alunni più meritevoli delle classi terze della scuola secondaria.

La progettualità è realizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, su proposta della Consulta Giovanile Comunale, che ne ha ideato il nome.

In base ai criteri, concordati con la dirigenza dell’istituto, potranno partecipare all’assegnazione della borsa di studio gli alunni ammessi all’esame con una votazione media di 8, che abbiano riportato una votazione in comportamento non inferiore a distinto, abbiano frequentato l’anno scolastico nella scuola tortoretana e non abbiano beneficiato di altri analoghi sussidi.

Sarà assegnata una borsa di studio all’alunno di ciascuna classe terza che avrà riportato la migliore votazione. Il punteggio sarà espresso in centesimi di voto, a partire dal voto finale dell’esame di diploma.Si aggiungeranno, poi, 5 punti a chi avrà conseguito la votazione massima all’esame (Lode) ed altrettanti punti agli studenti che avranno conseguito la votazione massima nel comportamento. La graduatoria sarà stilata dalla segreteria dell’Istituto Comprensivo e, in caso di parità, la borsa sarà assegnata all’alunno con ISEE più basso.

Soddisfazione per la costante collaborazione tra scuola e territorioè stata espressa dalla Dirigente Scolastica Daniela Mezzacappae dal Sindaco Domenico Piccioni, il quale ha sottolineato l’importanza di tenere in considerazione, nell’assegnare la borsa di studio, anche il comportamento, elemento imprescindibile nella formazione dei giovani.

L’iniziativa non vuole essere una competizione fine a sé stessa, bensì uno stimolo all’impegno per le nuove generazioni – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili Giorgio Ripani- Nel rispetto delle molteplici diversità, ci auguriamo che i ragazzi comprendano il valore del merito e dell’impegno come regola di vita.

Il contributo giovanile è importante per il nostro territorio, per questo noi della Consulta Giovanile di Tortoreto abbiamo lanciato, grazie all’idea di Enrico Romagnoli, la proposta “AmiAmo lo Studio”, una borsa di studio per gli alunni più meritevoli della scuola secondaria di Tortoreto – ha dichiarato il Presidente dell’organo Fabio Di Sabatino. Romagnoli ha aggiunto: Siamo contenti ed orgogliosi di poter aiutare le famiglie ed i ragazzi del nostro paese. In un momento economico importante come questo, in cui ogni singolo euro ha un peso specifico, incentivare lo studio attraverso una borsa di studio significa alimentare i sogni ed il futuro dei ragazzi. Questa iniziativa ha diversi aspetti, il primo lo abbiamo già detto, quello economico. Il secondo è un livello meritocratico, perchéè giusto che i ragazzi, anche se alla scuola secondaria, abbiano delle ricompense per il loro impegno, vedendo concretizzati i loro sforzi, comprendendo che l'impegno porta sempre a dei risultati. Il terzo ed ultimo è un aspetto sociale, perchéaderire ad un progetto così vuol dire curare non solo la formazione ma anche l'educazione degli studenti.