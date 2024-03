VIDEO / ULTIMA INAUGURAZIONE DELL'ANNO ACCADEMICO PER IL MAGNIFICO RETTORE MASTROCOLA: «HO MESSO IL CUORE IN OGNI MOMENTO DI QUESTI SEI ANNI»



E' l'ultima inaugurazione dell'anno accademico, per il Magnifico Rettore dell'UniTe, Dino Mastrocola, occasione questa per tirare le somme di un sestennio che si avvia alla conclusione e che resterà, unamente e professionalmente indimenticabile. «Abbiamo a che fare con il futuro e quindi non possiamo guardare solo ciò che avviene qui e ora; dobbiamo essere consapevoli che ci si chiede uno sforzo maggiore: saper immaginare come saremo e come vogliamo raggiungere quei traguardi e quelle sfide che la complessità dell’oggi ci pone davanti. Elementi indispensabili di questo percorso sono la passione, la voglia di essere utili agli altri e il rispetto dei diritti di ognuno. I diritti però diventano tali in ragione della capacità di compiere i propri doveri, senza remore e ritrosie e con la convinzione di essere tasselli fondamentali per il funzionamento dell’insieme»