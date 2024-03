GIORNATA ALL’INSEGNA DELL’EUROPA AL CONVITTO NAZIONALE “MELCHIORRE DELFICO”

Aula Magna gremita al Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico” in occasione dell’evento Erasmus+, organizzato per promuovere il progetto e presentare le prossime mobilità del personale e degli studenti.

L’appuntamento, preceduto in mattinata dal Convegno “Let’s go Europe! Cittadinanza europea attiva ed opportunità di mobilità per i giovani”, si è svolto nel pomeriggio di venerdì 15 marzo nella maestosa Aula Magna del Convitto, a chiusura di un’intera giornata all’insegna dell’Europa e delle opportunità di studio e formazione offerte dal Programma Erasmus+.

Un nutrito pubblico di studenti e personale dei vari ordini di scuola, dalla primaria fino ai Licei, è stato accolto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Daniela Baldassarre, dalla Coordinatrice del progetto Erasmus, prof.ssa Cristina Faina, e dalle Ambasciatrici Erasmus+ Scuola per la regione Abruzzo, le prof.sse Gaetanina Da Fermo e Marisa Di Silvestre.

Dopo i saluti iniziali della Dirigente Scolastica, che ha sottolineato l’importanza e gli obiettivi del programma Erasmus+, per il quale il Convitto Nazionale e le sue scuole annesse hanno ottenuto l’accreditamento fino al 2027, grazie a un ambizioso progetto di internazionalizzazione dell’Istituto, la Coordinatrice Erasmus, prof.ssa Cristina Faina, impegnata sin dal 2021 nei progetti Erasmus della scuola, ha lasciato la parola alle Ambasciatrici Erasmus intervenute per l’occasione. La prof.ssa Gaetanina da Fermo, docente di lingua inglese presso il Polo Liceale “Illuminati” di Atri, ha offerto al personale e agli studenti presenti un quadro generale del programma Erasmus+, della sua storia e delle opportunità da esso offerte, coinvolgendo il pubblico, soprattutto quello giovane, tramite quesiti interattivi che hanno stimolato la riflessione sui vantaggi e sulle aspettative della partecipazione ad una mobilità Erasmus. A seguire la prof.ssa Marisa Di Silvestre, docente di lingua inglese presso l’Istituto “Moretti” di Roseto, ha lanciato un quiz digitale per testare le reali conoscenze del pubblico sul programma Erasmus+; la piccola sfida si è conclusa con la soddisfazione e la foto di rito dei primi tre classificati, che hanno ricevuto anche un piccolo premio.

A conclusione dell’evento, la prof.ssa Faina ha presentato ufficialmente le prossime mobilità programmate per i mesi di aprile e maggio, salutando i partecipanti che si sono aggiudicati, tramite apposita candidatura, la preziosa opportunità di un’esperienza all’estero: un corso di innovazione per l’insegnamento delle STEM per tre docenti di Matematica e di Scienze del Liceo nella città di Valencia dal 14 al 21 aprile, un corso di general English riservato a 7 docenti e 2 educatori con destinazione Malta dal 5 all’11 maggio. Negli stessi giorni di maggio si svolgerà anche la mobilità studentesca, la prima del Convitto: 6 alunni dei Licei, accompagnati dalle docenti Cristina Faina e Patrizia Fida, partiranno alla volta della Repubblica Ceca, per essere ospitati nelle famiglie di alcuni allievi di un Liceo vicino Brno, dove vivranno un’esperienza non solo di apprendimento innovativo incentrato sulle Scienze Naturali, ma anche di dialogo interculturale veicolato dalla lingua inglese. La Coordinatrice Erasmus ha inoltre sottolineato che sono già in fase di programmazione le mobilità del prossimo anno di finanziamento, tra le quali si segnala, per gli alunni del Liceo Coreutico, una convenzione con una prestigiosa Accademia di Danza di Budapest.

Grande apprezzamento non solo per l’evento, ma soprattutto per le mobilità in programma è stato espresso, al termine del pomeriggio, anche dai numerosi genitori presenti.

L’evento si è chiuso con i ringraziamenti della Dirigente Scolastica, la quale ha salutato il pubblico con l’augurio che le Scuole annesse al Convitto, grazie all’Accreditamento ottenuto fino al 2027, possano crescere sulla strada della cittadinanza europea, dell’innovazione metodologica, dell’inclusione e dell’educazione interculturale.