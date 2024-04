ENNESIMO ANNUNCIONE GIANGUIDESCO: STAVOLTA TOCCA ALLA MOLINARI, MA IN TRE ANNI HANNO SOLO ELABORATO UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ…

Continua a fiorire la stagione degli annunci gianguifeschi. Dopo aver annunciato i lavori alla San Giuseppe (ma ancora non viene neanche bandita la gara), quelli alla De Albentiis (dei quali non si sa più nulla), ecco arrivate l’ennesimo annuncione, che questa volta riguarda la Molinari. Ovviamente, anche in questo caso, non si parla di cantiere, ma solo della presentazione di uno studio di fattibilità che, come spiega il sito degli architetti, “…è una analisi che viene eseguita con lo scopo di valutare caratteristiche, costi e risultati plausibili di un progetto architettonico e la sua realizzabilità: comprende valutazioni relative all'opportunità di adottare determinate scelte, o anche di ampliare l'ambito di operatività”. Quindi non è un progetto. E non solo: questi lavori erano previsti nell’ordinanza 6, del 2021… quindi dopo tre anni siamo ancora solo allo studio di fattibilità.

Però, in tre anni hanno realizzato un video…