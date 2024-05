I RAGAZZI DEL DI POPPA IMPARANO A…BEREBENE

Quando la scuola incontra il territorio, non può che nascere un’emozione. E se poi quella scuola è un istituto di formazione vera e sul territorio c’è un’azienda che è un piccolo gioiello, allora l’emozione è un seme per il futuro.

Questa è la storia dei ragazzi del Di Poppa e di “Berebene”, l’azienda di birre artigianali nata e cresciuta con passione e attenzione alla qualità.

Conosciuta sul territorio italiano e estero, oggi gestisce un birrificio e due cantine di vino naturale, ha avuto modo di mostrare ai ragazzi sia il lavoro di produzione sia quello commerciale. Spesso realtà imprenditoriali come questa non godono della giusta considerazione a livello locale, perché chi le gestisce si impegna nella costruzione del prodotto, senza cercare visibilità, e allora è giusto che si creino sinergie come in questo caso.