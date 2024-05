VIDEO / AL VIA “ADSU PRO -TER”, 16 COMUNI IN UN PROGETTO CHE SARÀ UNA “RIVOLUZIONE EPOCALE”

“Un cambiamento epocale”. Così, Fabrizio Cantarelli, direttore dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, definisce il progetto “Adsu Pro Ter”, una vera e propria innovazione, anche sperimentale, che vedrà un cambio di prospettiva: “Passiamo dall’essere una struttura che attende gli studenti, al diventare una struttura che va sul territorio ad incontrare gli studenti e alle famiglie, in 16 Comuni”. Un progetto da 2 milioni di euro, finanziato coi fondi Pnrr, che l’Adsu ha costruito con un’idea che ha intercettato un bando che sembrava non pensato per i giovani, ma che l’Adsu ha modulato, lavorando sulla direttrice dell’inclusione a tutto campo, dal recupero dei ragazzi che si perdono, all’orientamento, ai servizi per la disabilità. Sedici Comuni coinvolti, con moltissimi servizi, e con tre hub di riferimento, cioè Atri, Roseto e Castelli.

La conferenza stampa di presentazione, è stata anche l’occasione per il bilancio di fine mandato del cda uscente, guidato da presidente Vincenzo Di Giacinto (a destra nella foto, col Magnifico Rettore, Dino Mastrocola)

Nelle interviste, il direttore dell’Adsu Fabrizio Cantarelli e il presidente Vincenzo Di Giacinto.