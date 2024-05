VIDEO / I RAGAZZI DEL CONVITTO SALUTANO CON LA MUSICA L'ANNO SCOLASTICO

Si chiude il primo anno di presidenza al Delfico per la dirigente Daniela Di Baldassarre.

Un anno impegnativo alla guida di un istituto che concentra in sè tutti i gradi di insegnamento scolastico.

"Giornate dense di appuntamenti quelle che dalla settimana scorsa si susseguono senza sosta. Abbiamo iniziato con il saggio di fine anno delle prime due classi della primaria, approdando il 28 al Teatro di Atri per l'esibizione dei ragazzi del Coreutico."

Oggi tocca agli alunni di III-IV-V, guidati dalla maestra Brandiferro, salutare il pubblico fiero dei genitori e degli insegnati dopo un anno di impegno. Nei saluti, la preside non ha potuto non omaggiare il prof Gino Mecca che, zio della stessa, "è stato un esempio professionale, non solo familiare, ma per tutta la città di Teramo.

EUGENIA DI GIANDOMENICO