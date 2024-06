ERASMUS, IL LICEO SAFFO PRESENTA I RISULTATI DI UN BIENNIO ECCEZIONALE

Il 30 maggio 2024 il Polo Liceale Saffo ha organizzato un evento di disseminazione sui risultati delle mobilità realizzate nell'ambito della convenzione 2022, in chiusura il 31 maggio 2024, dopo un'intensa attività di mobilità che ha portato alunni, docenti e staff scolastico in diversi paesi europei, per significative esperienze professionali e formative.

Nell’incontro,tenutosi presso l’aula Confucio dell’Istituto, i partecipanti alle mobilità dell'ultimo anno hanno riportato alla platea riflessioni e commenti a quasi un anno dalla mobilità, evidenziando quale sia stato l’impatto della loro esperienza sulla loro vita professionale o nello sviluppo delle soft skills di alunni e docenti. La ricaduta di ciascuna mobilità sull’intera comunità scolastica, infatti, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione dell’intera attività.

Il Liceo Saffo è stato uno dei primi istituti della nostra regione ad ottenere l'accreditamento Erasmus plus nella primavera del 2021, presentando la propria candidatura nell'ottobre 2020, quando ancora l'emergenza legata alla pandemia non lasciava presagire prospettive rosee riguardo a futuri viaggi e mobilità.

Grazie alla lungimiranza del Dirigente Scolastico, il prof Achille Volpini, l’ istituto si è nuovamente aperto all'Europa, inserendosi da subito nel nuovo piano Erasmus +.

Con il progetto di accreditamento stilato nel 2020, il Polo liceale Saffo si è inserito in un programma di finanziamenti che durerà fino al 2027. Inoltre, l’altissimo punteggio di valutazione ottenuto ha reso possibile l’utilizzo di importi significativi che, dalla primavera 2022 ad oggi, l’istituto ha utilizzato per organizzare oltre 100 mobilità tra docenti e alunni, con una decisa ricaduta positiva su tutta la comunità scolastica.

L’ultimo progetto, è stato realizzato grazie al budget assegnato di 112000 euro, riuscendo ad accantonare una discreta somma da utilizzare per altre attività di mobilità.



Lo staff di lavoro, composto dai prof Liana Di Gennaro, Antonio Di Giuseppe, Alessandra Talamonti e Valentina Speroni, coordinati dalla prof.ssa Emanuela Andrietti e con la supervisione del DS, prof Achille Volpini, ha implementato diverse attività, già presentate

il 25 gennaio 2023 in un evento moltiplicatore presso l’auditorium Il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi.

Nel dettaglio,

- 72 mobilità in uscita , di cui:

30 alunni in mobilità di gruppo di 7 giorni:

- 7 alunni in Mobilità di gruppo (7gg presso Katolicke Gymnasium, Trebic, Repubblica Ceca,

dal 5 al 12 marzo 2023)

- 7 alunni in mobilità di gruppo (7gg presso IES Newton Salas di Villanueva de la Torre,

Guadalajara, Madrid dal 5 al 12 marzo)

- 7 alunni in mobilità di gruppo (IES Sanje Alcantarilla, Murcia, Spagna) 7gg dal 14 al 22

maggio 2023

- 9 alunni in mobilità di gruppo (7 gg presso Agrupamento de Escolas de Coimbra Oeste + Lisbona e Porto dal 14 al 20 gennaio 2024)

2) 22 alunni in MOBILITA' INDIVIDUALE LUNGA (30gg)

- 5 alunni presso Katolicke Gymnasium, Trebic, Repubblica Ceca, dal 5 Marzo al 5 aprile 2023

- 3 alunne presso IES Alpedrete, Madrid dall'11 aprile al 10 maggio 2023

- 5 alunni presso IES Newton Salas di Villanueva de La Torre dall'11 aprile al 10 maggio 2023

- 6 alunne presso IV Liceum Ogólnokształcące di Rybnik, Polonia dal 10 maggio al 10 giugno 2023

-3 alunni a Monaco di Baviera dal 12 giugno all'11 luglio 2023, di cui 1 presso

Karlsgymnasium e 2 presso Maria-Theresia Gymnasium di Monaco di Baviera.

3) 19 Staff and teacher mobility (7 gg) :

17 docenti e 2 impiegate della segreteria in

mobilità per corsi di lingua e di formazione metodologica

-6 docenti a Dublino , presso la Europass Teacher Academy , da maggio a luglio, per

corsi di lingua inglese e di formazione metodologica di 7 gg

- 10 docenti e 2 ATA presso Gateway School of English a Malta, da aprile a luglio, per corsi

li lingua inglese di 7gg

- 2 docenti presso Academia Iria Flavia di Santiago de Compostela (Spagna) per

aggiornamento metodologico e linguistico di lingua spagnola

-1 docente presso Europass teacher Academy di Parigi per aggiornamento metodologico e

linguistico

Visite preparatorie:

- aprile: due docenti a Madrid

- maggio: una docente in Polonia

- giugno: due docenti a Monaco di Baviera

4) mobilità in ingresso:

-10 alunne (gruppo) da IES Sanje Alcantarilla, Murcia, Spagna dal 15 al 22 aprile 2023

- 10 alunni (gruppo) da Villanueva de la Torre per una settimana, marzo 2023

- 2 alunne in mobilità individuale dalla Polonia per un mese, maggio 2023

- 3 alunni in mobilità individuale dalla Germania per due settimane, giugno 2023

- gruppo di 7 alunni per una settimana e 10 alunni individuali per due settimane dalla

Repubblica Ceca (aprile-maggio 2023)

- 4 studenti individuali da Tenerife , per 2 settimane, marzo 2023

- 2 studenti tedeschi individuali, per 30 giorni marzo 2023

-4 studentesse polacche, in mobilità individuale, per 30 gg febbraio 2023

- Job shadowing: 5 docenti da diverse città spagnole

5) 1 Assistente linguistico (10gg)

1 assistente linguistico, per 10 giorni, proveniente dalla Masaryk University di Brno, in

modalità blended, ha affiancato una docente nei corsi di recupero estivi degli alunni con

debito formativo in inglese. Una settimana in presenza, più tre giorni online sulla piattaforma

Teams della scuola, con caricamento del materiale di studio (luglio 2023).