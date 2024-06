“INSIEME GIOCANDO”: DOMANI AL PARCO “DE CAROLIS” L’EVENTO DI FINE ANNO SCOLASTICO DEL PROGETTO “A.N.D.I.A.M.O. IN. R.E.TE.” DI CSI, ANFFAS E XENIA!

Il partenariato composto da CSI Teramo, Anffas Onlus e Xenia APS promuove per domani mercoledì 5 giugno 2024 dalle 9:30 alle 12 presso il parco De Carolis un evento di fine anno scolastico che coinvolgerà circa 300 alunni delle prime classi della primaria degli Istituti Comprensivi Teramo 1 Zippilli-Noè Lucidi, Teramo 2 Savini-San Giuseppe-San Giorgio, Teramo 3 D’Alessandro-Risorgimento, Teramo 4 San Nicolò-Nepezzano che da fine febbraio stanno praticando presso i plessi e con l’intervento degli operatori CSI le attività motorie polisportive ed inclusive previste dal Progetto A.N.D.I.A.M.O. IN. R.E.TE.!” finanziato da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Abruzzo.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente la Te.Am. durante la mattinata intratterrà i piccoli con azioni divulgative animate sulla Tariffazione Puntuale.

La giornata prevede il patrocinio del Comune che ha messo a disposizione degli Istituti gli scuolabus per raggiungere l’area e ha sistemato l’area che ospiterà l’evento.

Il Progetto "A.N.D.I.A.M.O. IN. R.E.TE.!" ha visto nelle scorse settimane la formazione di operatori sportivi per la disabilità, la promozione dell'evento Un gol per l'inclusione presso il Palasport di Scapriano, la distribuzione di voucher (che continuerà fino a settembre) per permettere ai bambini che si trovano in famiglie in condizione di povertà e ai bambini con disabilità di praticare sport presso le associazioni del territorio che hanno aderito alla rete e la diffusione dell'attività motoria inclusiva negli Istituti Comprensivi che afferiscono al Comune di Teramo, azione che riprenderà a settembre e continuerà fino a dicembre.