ALL'ALESSANDRINI - MARINO IL MURALES SULLE ENERGIE RINNOVABILI

Venerdì 7 giugno 2024, alle ore 11:30, il Rotary Club Teramo e l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” inaugureranno il murales realizzato da Edoardo Ettorre, alla presenza della presidente del Club Gabriella Lucidi Pressanti, della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, dell’artista e delle Autorità. L’evento si svolgerà a Teramo presso la sede dell’Istituto in via San Marino n. 12.

Edoardo Ettorre si dedica ad una ricerca prevalentemente pittorica saltando, a piedi uniti, da piccoli quadri a grandi murales. Dipinge, servendosi di tecniche diverse, immagini familiari catturate tutti giorni dai nostri sguardi, ora attenti ora distratti come, ad esempio, una cameriera al telefono o un’istantanea di una serata fra amici. La sua poetica si concentra sul rapporto tra individuo e società, sugli aspetti del mondo “preconfezionato” in cui viviamo. Interrogandosi su queste tematiche porta lo spettatore a riflettere, utilizzando spesso i toni del sarcasmo.

Il murales è stato realizzato dall’artista con il coinvolgimento sinergico e costruttivo di tutte le componenti della comunità scolastica (dirigente scolastica, personale docente e ATA, studenti, genitori). Questa una breve descrizione dell’opera: <<Le energie rinnovabili una sintesi perfetta tra natura e tecnologia. L’uomo e il germoglio possono rappresentare la metafora di una nuova invenzione. La fertilità del terreno alimenta l’energia della pianta che illumina, riscalda l’uomo. La posizione delle mani dei giovani rappresentati evoca il modello dell’ecosostenibilità e lascia spazio a creative interpretazioni>>.

Il murales è stato commissionato dal Rotary Club Teramo e donato all’Istituto “Alessandrini-Marino”.

La presidente Lucidi Pressanti sottolinea che <<in un mondo in cui il rispetto per l’ambiente e le persone diventa sempre di più un bene raro e prezioso, occorre tornare al rapporto con la natura che indubbiamente non solo nutre, ma esalta le qualità morali degli individui. Infatti, quando le persone vanno alla ricerca di sé stesse attraverso paradisi artificiali, droghe, ecc., si perdono; in realtà la soluzione è a portata di mano come nel caso dei giovani rappresentati nel murales che, accarezzando la pianta con dolcezza e rispetto, si riconciliano con la natura>>.

La dirigente scolastica Fatigati dichiara: <<la vocazione tecnologica dell'Istituto “Alessandrini-Marino” ben si coniuga con la ricerca green finalizzata al potenziamento dell'uso delle energie rinnovabili; i nostri studenti e studentesse hanno scelto per il murales il tema dell'ecologia che non può non poggiare su studi meccanici, chimici, elettronici ed informatici a garanzia di innovazioni tecnologiche sostenibili>>.

La mattinata sarà allietata dalla cover band Ivan Graziani “Dr. Jekyll & Mr. Hyde” e da Roppoppò il cantastorie.

Angelo Di Carlo