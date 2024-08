UDU / IL TERAMANO MARINI ELETTO NELL'ESECUTIVO NAZIONALE



Il 26, 27 e 28 luglio 2024, nell'ambito del Revolution Camp che si è tenuto a Capaccio Paestum (SA) e in occasione del trentesimo anniversario dalla fondazione dell’Unione degli Universitari, si è svolto il XVI Congresso nazionale dell’UDU, dal titolo “Per realizzare l’impossibile”. Numerosi sono stati gli interventi di esponenti del mondo sindacale e politico, tra i quali il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Commissione Istruzione della Camera dei deputati, Antonio Caso. Durante il Congresso sono stati definiti gli obiettivi e le priorità del sindacato studentesco per i prossimi anni, con l’approvazione del nuovo documento politico che ha visto l’attiva partecipazione di tutte le basi territoriali nella sua redazione. Non solo: nell'ambito del Congresso è stato eletto il nuovo Esecutivo nazionale, composto da Alessandro Bruscella (UDU Modena-Reggio Emilia) in qualità di nuovo Coordinatore nazionale, Pierluigi Marini (UDU Teramo) come Responsabile organizzazione e Noemi Cottone (UDU Palermo), Damiano Di Giovanni (UDU Messina), Sabrina Loparco (UDU Lecce) e Anna Tesi (UDU Padova) come membri dell'Esecutivo. È motivo di grande soddisfazione l’elezione di Pierluigi Marini, attuale coordinatore della base teramana, all’Esecutivo nazionale: è il riconoscimento di anni di buona rappresentanza studentesca nella città aprutina che, in sinergia con l’organizzazione a livello nazionale, ha contribuito a migliorare la condizione delle studentesse e degli studenti dell’ateneo di Teramo. Si tratta del secondo membro della base teramana ad essere eletto nell’Esecutivo nazionale dell’Unione degli Universitari, dopo Andrea Core nel 2015. Marini succede nell’incarico a Niccolò Piras (UDU Milano).

L’Unione degli Universitari di Teramo formula i migliori auguri di buon lavoro a Pierluigi e a tutti i membri del nuovo Esecutivo.

UDU TERAMO