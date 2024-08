SCUOLA, LA PROVINCIA. COMPRA 470 BANCHI E 5 CATTEDRE

Per tutto l'anno scolastico 23-24 abbiamo lavorato per rendere il prossimo anno scolastico il più accogliente possibile. Stiamo terminando in questi giorni le consegne per gli arredi in particolare 470 banchi + 5 cattedre + 5 sedie per cattedre + 5 lavagne. Di fatto abbiamo risposto a tutte le richieste dei Dirigenti Scolastici delle scuole superiori di 2 grado di competenza della provincia. In Merito al Progetto Vivere, siamo alla consegna dei lavori per il rifacimento e arredamento del piazzale dell ' IIS Crocetti-Cerulli - Sede Cerulli di Giulianova, del piazzale del IIS Di Poppa- Rozzi sede Di Poppa- Teramo e del piazzale Ex Utap utilizzato per attività di Scienze Motorie del IIS Delfico Montauti di Teramo. Procedono i lavori per il completamento del rifacimento di tutto l'impianto di riscaldamento del palazzo storico sede Convitto Nazionale Delfico e del Iicei Classico Delfico. Ringrazio tutti tecnici della Provincia per l'impegno, la professionalità e le competenze dimostrate, tutte le ditte coinvolte e tutti i Dirigenti Scolastici per la consueta collaborazione.

Prof. Flavio Bartolini- consigliere delegato della Provincia di Teramo a Scuola, Istruzione, Manutenzione Scolastica.