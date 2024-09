DUE STUDENTESSE TERAMANE VINCONO IL “NUOVI TALENTI”

Si è conclusa sabato 31agosto, a piazza Arlini di Castelbasso, la seconda edizione del Concorso Letterario "Alla scoperta di nuovi talenti".

Il presidente del Premio, Gabriele Rastelli, è stato soddisfatto per la partecipazione dei tanti "giovani scrittori", ha presentato ai numerosi ospiti il volume che raccoglie tutti i lavori esaminati.

Obiettivo del Concorso - ha ricordato Rastelli - è quello di valorizzare e promuovere la cultura dello scrivere e della lettura.

Il premio è diviso in tre sezioni:

Sezione A scuola primaria

Sezione B scuola primaria di primo grado

Sezione C scuola secondaria di secondo grado.

Hanno vinto per la sezione C, il primo e il terzo premio:

Michele Di Ippolito, V A liceo Economico Sociale "G. Milli"

Gaia Tulli, IV A liceo Economico Sociale "G. Milli".