SCUOLA / ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PIANO D'ACCIO





In vista della riapertura delle scuole, sono attualmente in corso i lavori di installazione delle due pedane per disabili nella scuola dell'infanzia e primaria di Piano D'Accio.

L'intervento si inserisce nel percorso di abbattimento delle barriere architettoniche e, di conseguenza, dell'attuazione del PEBA, e segue altri interventi già realizzati dall'Amministrazione comunale in altri istituti scolastici del capoluogo.

L'importo complessivo dell'intervento, tra fornitura e montaggio delle due pedane, è di circa 26 mila euro. "Proseguendo nell'azione già avviata dall'Amministrazione fin dal suo insediamento - sottolineano gli Assessori ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio e alle manutenzioni Domenico Sbraccia - stiamo proseguendo nell'adeguamento delle diverse strutture scolastiche e nella più generale eliminazione delle barriere architettoniche, per una città che sia davvero inclusiva".