VIDEO / IACHINI A RETE 8: “SINDACO, METTA A GARA TUTTO IL BONOLIS, NON SOLO LA PARTE SPORTIVA… ALTRIMENTI…”

Ospite della domenica sportiva di Rete 8, l’ex presidente del Teramo, nonché da pochissimi giorni anche ex gestore dello Stadio, Franco Iachini, ha ripercorso le ultime fasi della “vicenda Bonolis”. A cominciare dalla gestione, per arrivare alle contestazioni dei tifosi, toccando poi l’arbitrato, per finire all’accordo transattivo, che ha messo fine alla convenzione. Tra le pieghe della sua analisi, ribadendo come - a suo avviso - questa transazione sia stato un errore per il Comune, che adesso si ritrova a dover trovare un gestore per lo stadio, Iachini ha anche lanciato una proposta al Sindaco: “Rimetta a gara tutto, anche la parte commerciale, non solo quella sportiva, perché solo un gestore che abbia la piena disponibilità dello Stadio, potrà riuscire a garantirsi una sostenibilità economica, perché lo stadio costa, e con la sola parte sportiva potrebbe non riuscire a quadrare i conti..”.