DELFICO / ANNULLATA LA MANIFESTAZIONE DI LUNEDÌ: “PROBLEMI LOGISTICI”

Annullata la manifestazione degli studenti del Delfico, in programma per lunedì 25 alle 14,30. Gli organizzatori hanno deciso di rinunciare, rinviandola ai primi di dicembre. Sui motivi, due diverse teorie, la prima è che sarebbero sorti problemi logistici, vista l’ora post scolastica, e il fatto che i ragazzi del classico non sarebbero stati coinvolti; la seconda è che non sarebbero mancate pressioni politiche, perché si stanno trovando soluzioni per i vari problemi, quindi la manifestazione sarebbe stata un po’ “fuori tempo”.