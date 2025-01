DELFICO / LA PRESIDE ALLE FAMIGLIE: «CE NE ANDIAMO TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE ALLA CONA»

E’ quasi gioiosa, la lettera che la rettrice del Convitto, Daniela Baldassarre, scrive alle famiglie, per annunciare fututri scenari: «Sono lieta di comunicarvi che a partire dal prossimo anno scolastico 2025/2026 il nostro Istituto si riunirà con tutte le compagini scolastiche in un’unica sede, in località Cona, per il periodo temporale necessario allo svolgimento degli interventi atti a preservare l’integrità architettonica e culturale dell’edificio storico di piazza Dante. Nel corso dell’ultima settimana si sono svolti incontri con l’ente provinciale e sopralluoghi tecnici nell’area ove insistono le scuole Forti-Pascal, che hanno consentito di riferire le rispettive esigenze di spazi ed ambienti, per lo svolgimento delle attività didattiche, convittuali e semiconvittuali delle due scuole coinvolte nella vicenda del sequestro giudiziario del 3 ottobre: il Convitto e l’I.I.S. Delfico Mon- tauti. La definizione più dettagliata degli spazi da assegnare alle scuole sarà effettuata dopo il termine delle iscrizioni, ossia dopo il 10 febbraio, allorché le istituzioni scolastiche avranno contezza del numero di classi ed ambienti necessari da rappresentare alla Provincia di Teramo per l’organizzazione dei lavorida eseguire.Presso l’area individuata potranno risiedere i convittori e le convittrici e potranno fruire dei servizi connessi, quali la mensa interna e la refezione, lavanderia e guardaroba, attività ricreative e sportive, spazi per lo studio e la socialità. Saranno altresì ivi trasferite le classi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado, che potranno fruire, oltre che delle consuete attività didattiche, anche dei pasti preparati dal personale di cucina del Convitto, del servizio di semiconvitto con il supporto del personale educativo, del servizio di trasporto con pulmini (per le famiglie che necessitano e che ne faranno richiesta al Comune di Teramo – seguirà monitoraggio della segreteria scolastica da condividere con gli uffici comunali). Anche tutte le classi del Liceo Scientifico e del Liceo Coreutico, l’Ufficio di Presidenza e la Segreteria scolastica saranno ubicati presso l’area Forti-Pascal. In tal modo si prefigura la realizzazione di un vero e proprio campus scolastico, all’interno del quale si muoveranno oltre 2000 persone, ove opereranno le scuole storicamente già esistenti Forti e Pascal, il Convitto con le scuole annesse primaria, medie e superiori, l’Istituto Delfico Montauti, con il quale condividiamo da decenni i percorsi degli studenti e i servizi specifici del Convitto. Considerata l’ampiezza dell’area individuata, la grandezza delle strutture esistenti e gli interventi aggiuntivi programmati dagli uffici tecnici provinciali, si ritiene che ciascuna realtà scolastica avrà l’opportunità di esprimere al meglio la propria identità e specificità dell’offerta formativa. Al contempo si apprezza la possibilità di concretizzare un modello sostenibile di realtà scolastica in cui si ottimizzano le risorse mediante l’utilizzo di spazi condivisi, si promuove la cultura della collaborazione e dell’organizzazione, la capacità di adattamento e la tolleranza nelle situazioni di convivenza, il rispetto della diversità, lo sviluppo delle competenze sociali in tutti gli attori della comunità educante. Comunico che dall’a.s. 2025/2026 al servizio di Semiconvitto saranno applicate le seguenti tariffe, al fine di agevolare la riduzione della spesa per le famiglie:

-retta annuale di euro 150,00 per la frequenza sino alle 16.30;

-retta annuale di euro 300,00 per la frequenza sino alle 18.00

Si auspica che le autorità competenti in materia di trasporti e viabilità prendano in carico tempestivamente le criticità conseguenti al trasferimento della numerosa popolazione scolastica nell’area della Cona a partire dal mese di settembre p.v.