SCUOLA / IL CONVITTO DELFICO C'E' E SI PRESENTA CON L'OPEN DAY



Venerdì 31 gennaiosarà presentata a Teramo – in Via Cona n. 187 (presso l’Istituto “Forti”)dalle ore 17,30 alle ore 19,00– l’offerta educativa delle scuole annesse al Convitto Nazionale “M.Delfico”, cioè a dire la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado, il Liceo Scientifico, il Liceo Coreutico, il Convitto e il Semiconvitto. I Docenti e il Personale Educativo saranno lieti di incontrare le famiglie per presentarsi e per descrivere la nuova sedeagli aspiranti alunni degli indirizzi offerti dalla nostra prestigiosa e plurisecolare Istituzione.Saranno contestualmente illustrati i servizi educativi di semiconvitto e convitto che vengono erogati nei vari ordini di scuola. Il Convitto Delfico é un polo scolastico di eccellenza in quanto accoglie al proprio interno vari ordini di scuola, oltreall’unicità dei servizi convittuali e semiconvittuali che consentono l’orario continuato e l’assistenza del personale educativo per le attività extrascolastiche, quale ad esempio il supporto allo studio pomeridiano. Il Convitto rappresenta sempre la scelta migliore per le famiglie che affidano i propri figli a personale specializzato ea docenti qualificati che si adoperano quotidianamente perrealizzare un clima empatico ed affettivo, che pone sempre al centro le esigenze di ciascunostudente, al fine di costruire un futuro che abbia radici solide e schiuda le porte di ogni legittima ambizione.