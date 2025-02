CALICI E SPICCHI, SETTE BEVANDE ANALCOLICHE E SETTE PIZZE SI SFIDANO AL DI POPPA -ROZZI



L’Istituto Alberghiero Di Poppa Rozzi ha organizzato il primo concorso “Calici e spicchi: abbinamenti di gusto” che vedrà gli studenti del settore enogastronomia affiancare alcuni tra i migliori pizzaioli del territorio nella realizzazione di sette pizze signature, mentre gli studenti di sala saranno protagonisti nell’ideazione di sette bevande analcoliche o a basso tenore alcolico da proporre in abbinamento.

La competizione, nasce dall’idea di stimolare gli alunni del settore sala bar a creare nuove bevande che dovranno sia esaltare e valorizzare le caratteristiche della pietanza in abbinamento sia avere un tasso alcolemico ridotto. L' obiettivo, infatti , è realizzare bevande innovative, di qualità, che al tempo stesso assicurino di non incorrere nelle sanzioni previste dal nuovo codice della strada. Oltre a fare leva su questa importante tematica, fulcro della competizione, durante l' evento, il mondo della pizza e il settore beverage si apriranno al confronto sui seguenti argomenti: creatività, innovazione, conoscenza della tradizione, abilità tecniche, sostenibilità e salute, allergie e intolleranze alimentari.

Il tutto nell' ottica di garantire formazione e crescita professionale ai nostri studenti.

Programma:

ore 9:30 arrivo partecipanti, saluti del D.S. e inizio masterclass in laboratorio pizzeria.

Ore 11:00: arrivo giuria e partecipanti al tavolo degustazione.

Ore 11:15: inizio competizione riservata agli alunni del settore sala bar.

Ore 13.30: premiazione e saluti finali