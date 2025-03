I RAGAZZI DEL CONVITTO DELFICO RICEVUTI DALLA SINDACA DI PUERTO REAL

Venerdì scorso un gruppo di studenti del Convitto Delfico di Teramo è stato accolto con calore da Aurora Salvador, sindaca di Puerto Real, in provincia di Càdiz, in Spagna. L'incontro,avvenuto presso il municipio, ha visto la partecipazione del preside Carlos Munoz e della coordinatrice Erasmus Lydia Chaichio, dell'IES Virgen del Carmen, scuola partner del progetto Erasmus+ che ha coinvolto gli studenti italiani in una mobilità internazionale. Durante l'evento, i partecipanti hanno ricevuto i certificati di partecipazione alla mobilità di gruppo, un riconoscimento ufficiale per il loro impegno e la loro partecipazione attiva al progetto. La cerimonia è stata ampiamente ripresa dalla stampa e dalle TV locali, che hanno documentato con attenzione questo importante momento di scambio culturale. L’incontro non è stato solo un’occasione per celebrare il successo del programma Erasmus,ma anche un'opportunità per rafforzare i legami tra le scuole e le comunità locali. La sindaca di Puerto Real, ha sottolineato l'importanza di continuare a costruire ponti di collaborazione tra studenti e istituzioni educative, affinché si possano rafforzare i valori di unità, diversità e reciproco rispetto che sono alla base dell'Unione Europea.Il gruppo di studenti del Convitto Delfico ha avuto modo di esprimere la propria gratitudine per l'ospitalità ricevuta durante il soggiorno a Puerto Real, un'esperienza che ha contribuito ad arricchire il loro percorso educativo e culturale. La coordinatrice Erasmus del Convitto ha portato in dono, a nome della dirigente Daniela Baldassarre, una ceramica artistica di Castelli, simbolo della terra d'Abruzzo. Il preside ha concluso l’incontro augurandosi che questo progetto sia solo uno dei tanti che contribuiranno a rafforzare di legami tra le diverse comunità europee, promuovendo il dialogointerculturale e la crescita comune attraverso la scuola. In un'Europa sempre più interconnessa, eventi come questi sono fondamentali per preparare le dnuove generazioni a un futuro di collaborazione e comprensione reciproca.