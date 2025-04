IERI IN CAMPO GLI SPECIAL OLYMPICS DEL DI POPPA ROZZI, LO SPORT EMOZIONA E UNISCE

Si è svolta anche quest’anno a Teramo ,ieri, la manifestazione di Special Olympics per il Torneo di Basket 5vs5 Unified e Giochi Speciali. Organizzato dall’IIS “Di Poppa-Rozzi” presso il Palasport di San Nicolò a Tordino, si è rinnovato un appuntamento irrinunciabile per la squadra dell’IIS “Di Poppa-Rozzi” insieme all’IIS “Moretti” di Roseto degli Abruzzi, al team Sulmona Verde, alla Asd Team Sport L’Aquila, all’associazione “Oltre Blu” di Roseto degli Abruzzi e alla Asd “Forza 4-Scuola Merope” di Roma. Novità di quest’anno l'esibizione del gruppo di ballo del “Di Poppa-Rozzi” che ha concluso le sue coreografie con il flash mob di Special Olympics, coinvolgendo tutti gli atleti presenti.

Le squadre sono state accolte e omaggiate dalla Dirigente Scolastica dell’IIS “Di Poppa-Rozzi”, prof.ssa Caterina Provvisiero, insieme al team organizzativo del “Di Poppa-Rozzi”, proff. M. Armenio, G. Della Loggia, A. Di Renzo, D. Giuliani, V. Guida, F. Reginaldi, S. Spinozzi, e al responsabile regionale di Special Olympics prof. Guido Crecchi, alla vice responsabile del comitato di Special Olympics Abruzzo prof.ssa Loredana Lacivita, al coordinatore provinciale di ed. fisica prof. Marco Pompa e alla responsabile dei volontari dott.ssa Francesca Sgattoni. Presenti alla manifestazione il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e la vice sindaco assessore al sociale Stefania Di Padova, che hanno sottolineato e ribadito la valenza di Special Olympics nel promuovere lo sport unificato come esempio per le giovani generazioni, per diffondere la cultura del rispetto e dell'inclusione attraverso gesti di amore nei confronti di persone speciali. Basta poco per abbattere le barriere legate alla disabilità e realizzare la vera inclusione! Lo sport è capace di tutto questo!