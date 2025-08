LICEO CLASSICO EUROPEO / SONO SETTE GLI ISCRITTI ALLA PROSSIMA QUARTA GINNASIO, INTANTO SI PREPARANO I RICORSI PER I VOTI DI MATURITÀ

Liceo Classico Europeo, tra passato e futuro. Tra gli istituti colpiti dalla chiusura del Delfico, l’Europeo è una di quelli che hanno accusato il colpo più duro, anche per motivi legati non solo alla chiusura dell’antico palazzo di piazza Dante. È su queste pagine che (LEGGI QUI) abbiamo pubblicato la vicenda dei voti”sgraditi” alla Maturità, dove nessuno degli iscritti ha raggiunto la votazione massima di 100. È proprio di queste ore la notizia che la dirigenza della scuola ha consegnato ai ragazzi, che hanno presentato la richiesta di accesso agli atti, tutta la documentazione necessaria per un eventuale ricorso al Tar, nel quale si chieda una nuova valutazione delle prove e, nel caso, la modifica del voto. Ma se questo è il passato, il futuro è quello di un anno scolastico che, nell’incertezza delle sedi, si aprirà con un Liceo Classico Europeo ristretto ad una quarta ginnasio con soli 7 iscritti. Pochi, certo, pochissimi, tanto che per creare la classe c’è stato bisogno di una deroga particolare, ma va considerato comunque un segno positivo, perché pur nel momento più difficile della storia del Liceo teramano, il fatto che una sezione ad alto impegno scolastico come quella dell’Europeo sia riuscita comunque a creare una “prima” è comunque un segnale di speranza per il futuro. Per la cronaca, il Liceo Classico Delfico ha formato due quarte tradizionali, una dell’Europeo e una del Musicale.