CONCORSO REGIONALE SULLA SHOAH: PREMIATI TRE STUDENTI DEL POLO TECNOLOGICO ECONOMICO DI TERAMO

Martedì 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della Memoria, presso l’Istituto di

Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila si è svolta la cerimonia di premiazione

del Concorso, istituito dalla Regione Abruzzo nell’anno scolastico 2024/2025, dal titolo “La

Shoah, il dovere di ricordare per combattere la discriminazione”. Dopo l’introduzione di

Domenico Palesse, responsabile dell’Agenzia ANSA Abruzzo e Molise, e i saluti istituzionali

di Maria Chiara Carola, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila, di

Massimiliano Nardocci, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, e

di Roberto Santangelo, assessore regionale alla formazione, all’istruzione, alla ricerca e

all’università, al sociale e alla cultura, è intervenuto Alessandro Vaccarelli, professore presso

il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila, che ha trattato il tema

“La memoria nella didattica della Shoah”.

Successivamente si è svolto un interessante confronto tra Riccardo Pacifici, vicepresidente

dell’European Jewish Association, e Luca Telese, direttore del quotidiano il Centro, moderato

dal giornalista Domenico Palesse. A seguire, l’intervento istituzionale di Marco Marsilio,

presidente della Regione Abruzzo. Tra le autorità presenti, le consigliere regionali Maria

Assunta Rossi e Marilena Rossi.

La manifestazione si è conclusa con la presentazione degli elaborati e la premiazione delle

scuole vincitrici del Concorso “La Shoah, il dovere di ricordare per combattere ogni

discriminazione”. Tra le istituzioni scolastiche abruzzesi premiate, il Polo Tecnologico

Economico “Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti” di Teramo per il podcast

“Distorcere la Shoah. L’Olocausto degli Ebrei tra storia, negazione e distorsione”,

realizzato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini” Alessio

Micolucci e Ilaria Polisini (classe 2C) e Luis Daniel Belandria Manzanares (classe 2E).

L’elaborato è il risultato originale di un’attività didattica di potenziamento delle competenze di

scrittura e lettura condotta con gli studenti, che segue e valorizza la formazione sulla didattica

della Shoah organizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi e svolta, prima a Lubiana e poi

a Parigi, dal docente referente, prof. Giancarlo Pichillo, col prezioso supporto tecnico del

prof. Alfredo Centinaro, il quale aveva precedentemente curato un corso di formazione dal

titolo “Il podcast a scuola”, organizzato dal Polo Tecnologico Economico e rivolto ai docenti

dell’istituzione scolastica. Dal punto di vista tecnico, il podcast è stato sviluppato cercando di

1massimizzare l'impatto emotivo e la chiarezza del messaggio storico: dalla scelta delle

musiche all’uso in modo deciso di un tono di voce empatico, passando per un utilizzo riflessivo

di pause e silenzi. In fase di post-produzione audio il segnale vocale è stato processato per

garantirne la massima intelligibilità, con riduzione del rumore ed equalizzazione, eliminando

così le risonanze ambientali e la compressione dinamica, al fine di mantenere un volume

costante, caldo e naturale. Il podcast è disponibile sul canale YouTube Podcast del Polo

Tecnologico Economico di Teramo (link https://youtu.be/2vfH-YgOrhQ) e su Spotify Podcast.

Gli studenti sono stati premiati dal dott. Massimiliano Nardocci con un buono acquisto,

offerto dalla Regione Abruzzo, da spendere nelle librerie. L’assessore Roberto Santangelo

ha sottolineato che il concorso regionale ha voluto offrire ai giovani uno spazio per esprimere

idee e riflessioni e che premiarli con buoni da spendere nelle librerie ha la finalità di sostenere

lettura e pensiero critico.

«Coniugare la didattica dai forti significati, come quella dedicata al ricordo e

all’interiorizzazione della Shoah, con la modernità dell’innovazione informatica rappresenta il

fulcro del nostro Polo Tecnologico “Alessandrini”. In esso si mescolano sensibilità e

competenze, conoscenze e significativi insegnamenti di carattere civico ed umano. Sono

particolarmente orgogliosa per il risultato ottenuto dai nostri studenti ed esprimo gratitudine

agli stessi e ai proff. Giancarlo Pichillo e Alfredo Centinaro, che li hanno supportati nella

realizzazione dell’elaborato» - questo il commento della dirigente scolastica, prof.ssa Maria

Letizia Fatigati.