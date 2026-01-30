CONCORSO REGIONALE SULLA SHOAH: PREMIATI TRE STUDENTI DEL POLO TECNOLOGICO ECONOMICO DI TERAMO

Martedì 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della Memoria, presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila si è svolta la cerimonia di premiazione
del Concorso, istituito dalla Regione Abruzzo nell’anno scolastico 2024/2025, dal titolo “La
Shoah, il dovere di ricordare per combattere la discriminazione”. Dopo l’introduzione di
Domenico Palesse, responsabile dell’Agenzia ANSA Abruzzo e Molise, e i saluti istituzionali
di Maria Chiara Carola, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Amedeo d’Aosta” dell’Aquila, di
Massimiliano Nardocci, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, e
di Roberto Santangelo, assessore regionale alla formazione, all’istruzione, alla ricerca e
all’università, al sociale e alla cultura, è intervenuto Alessandro Vaccarelli, professore presso
il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila, che ha trattato il tema
“La memoria nella didattica della Shoah”.
Successivamente si è svolto un interessante confronto tra Riccardo Pacifici, vicepresidente
dell’European Jewish Association, e Luca Telese, direttore del quotidiano il Centro, moderato
dal giornalista Domenico Palesse. A seguire, l’intervento istituzionale di Marco Marsilio,
presidente della Regione Abruzzo. Tra le autorità presenti, le consigliere regionali Maria
Assunta Rossi e Marilena Rossi.
La manifestazione si è conclusa con la presentazione degli elaborati e la premiazione delle
scuole vincitrici del Concorso “La Shoah, il dovere di ricordare per combattere ogni
discriminazione”. Tra le istituzioni scolastiche abruzzesi premiate, il Polo Tecnologico
Economico “Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti” di Teramo per il podcast
“Distorcere la Shoah. L’Olocausto degli Ebrei tra storia, negazione e distorsione”,
realizzato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini” Alessio
Micolucci e Ilaria Polisini (classe 2C) e Luis Daniel Belandria Manzanares (classe 2E).
L’elaborato è il risultato originale di un’attività didattica di potenziamento delle competenze di
scrittura e lettura condotta con gli studenti, che segue e valorizza la formazione sulla didattica
della Shoah organizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi e svolta, prima a Lubiana e poi
a Parigi, dal docente referente, prof. Giancarlo Pichillo, col prezioso supporto tecnico del
prof. Alfredo Centinaro, il quale aveva precedentemente curato un corso di formazione dal
titolo “Il podcast a scuola”, organizzato dal Polo Tecnologico Economico e rivolto ai docenti
dell’istituzione scolastica. Dal punto di vista tecnico, il podcast è stato sviluppato cercando di
1massimizzare l'impatto emotivo e la chiarezza del messaggio storico: dalla scelta delle
musiche all’uso in modo deciso di un tono di voce empatico, passando per un utilizzo riflessivo
di pause e silenzi. In fase di post-produzione audio il segnale vocale è stato processato per
garantirne la massima intelligibilità, con riduzione del rumore ed equalizzazione, eliminando
così le risonanze ambientali e la compressione dinamica, al fine di mantenere un volume
costante, caldo e naturale. Il podcast è disponibile sul canale YouTube Podcast del Polo
Tecnologico Economico di Teramo (link https://youtu.be/2vfH-YgOrhQ) e su Spotify Podcast.
Gli studenti sono stati premiati dal dott. Massimiliano Nardocci con un buono acquisto,
offerto dalla Regione Abruzzo, da spendere nelle librerie. L’assessore Roberto Santangelo
ha sottolineato che il concorso regionale ha voluto offrire ai giovani uno spazio per esprimere
idee e riflessioni e che premiarli con buoni da spendere nelle librerie ha la finalità di sostenere
lettura e pensiero critico.
«Coniugare la didattica dai forti significati, come quella dedicata al ricordo e
all’interiorizzazione della Shoah, con la modernità dell’innovazione informatica rappresenta il
fulcro del nostro Polo Tecnologico “Alessandrini”. In esso si mescolano sensibilità e
competenze, conoscenze e significativi insegnamenti di carattere civico ed umano. Sono
particolarmente orgogliosa per il risultato ottenuto dai nostri studenti ed esprimo gratitudine
agli stessi e ai proff. Giancarlo Pichillo e Alfredo Centinaro, che li hanno supportati nella
realizzazione dell’elaborato» - questo il commento della dirigente scolastica, prof.ssa Maria
Letizia Fatigati.