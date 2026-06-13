IL LICEO MILLI SEMPRE PIÙ APERTO ALL’ EUROPA

Ben 61 studenti del terzo e quarto anno del Liceo Statale “Giannina Milli” di Teramo stanno vivendo un’importante esperienza di mobilità Erasmus+ in quattro Paesi europei: Irlanda (Dublino), Spagna (Granada), Francia (Caen) e Austria (Vienna). Per 32 giorni ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, sono impegnati in stage e tirocini formativi presso aziende, scuole, hotel, bar e ristoranti, confrontandosi quotidianamente con realtà lavorative e culturali internazionali. Un’opportunità unica - afferma la Dirigente Scolastica dott.ssa Manuela Divisi - che consente agli studenti di sviluppare competenze linguistiche, professionali e relazionali, accrescendo autonomia, spirito di adattamento e consapevolezza delle proprie capacità.

Il progetto rappresenta un significativo valore aggiunto al percorso didattico, offrendo una formazione completa che unisce crescita umana, apprendimento sul campo e orientamento al futuro professionale, nel pieno spirito europeo di cittadinanza attiva e inclusione. Il Liceo statale “G. Milli” porta avanti il progetto Erasmus+ ormai da cinque anni e ogni anno offre a sempre più studentesse e studenti l’opportunità di vivere questa esperienza formativa e personale in contesti diversi, ma sempre coerenti con le lingue di studio e di ampio respiro culturale, potenziando così la sua offerta formativa e migliorando il profilo in uscita dei suoi discenti.