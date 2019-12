PRESENTATO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI DI NATALE REGIONALE E TORTORETANO

Oggi a Palazzo Fibbioni, sede del Municipio dell’Aquila, si è tenuta la presentazione di uno degli eventi più importanti del cartellone regionale e tortoretano: il concerto de “I Solisti Aquilani” con Simona Molinari. Organizzato dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli, l’importante appuntamento natalizio si terrà il 20 Dicembre alle ore 18:30 presso la sala congressi del Villaggio Salinello, a Tortoreto. Per la prima volta, infatti, la Società ha deciso di organizzare un evento sulla costa, in una località che vanta moltissimi abbonati. Sono molti infatti i residenti della costa che ogni anno si abbonano all’eccellente cartellone della Riccitelli, ragion per cui la Società ha deciso di avviare un percorso di promozione culturale in questa zona. L’Amministrazione Comunale di Tortoreto ha supportato tale progettualità, tra le altre cose anche patrocinando l’evento, nella prospettiva di ulteriori appuntamenti. La conferenza è stata presieduta dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dal Direttore Artistico de “I Solisti Aquilani” Maestro Domenico Cocciolito ed ha visto ospite la cantante Simona Molinari e la vicepresidente della Società Riccitelli Lauretana Valeri. Il Sindaco Biondi ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento musicale che si terrà il 19 Dicembre all’Aquila ed il 20 a Tortoreto, data la notevole bravura degli interpreti coinvolti. <> ha affermato Simona Molinari <>. Non a caso, il suo nuovo tour si intitola proprio “Sbalzi d’Amore”, e ripercorre la sua carriera. In particolare, l'artista si dividerà tra i brani del nuovo progetto discografico, i successi della sua carriera e i classici del blues e del soul, proponendo brani di Nina Simone, Aretha Franklin e Amy Winehouse.

<> ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di Tortoreto Giorgio Ripani <>. L’Assessore Ripani ha poi altresì sottolineato l’importanza di questa collaborazione tra il capoluogo e la città di Tortoreto, quasi sempre la prima meta abruzzese per numero di pernottamenti turistici. Lo stesso Sindaco Biondi, insieme al suo Assessore al Turismo Fabrizia Aquilio, ha sottolineato il sempre maggior numero di Aquilani che scelgono Tortoreto come meta delle loro vacanze, definendoli scherzosamente “azionisti di maggioranza del turismo tortoretano” e considerando questo dato un ottimo punto di partenza per una maggiore integrazione tra le due città, come auspicato anche dall’assessore tortoretano. Il concerto de “I Solisti Aquilani” con Simona Molinari, che prevede un costo di 13€ (8€ ridotto) si affianca all’altro tradizionale appuntamento Tortoretano del Concerto di Natale in chiesa ad ingresso gratuito, in cui si esibirà Eugenio Bennato con “Qualcuno sulla terra”. Questo secondo appuntamento è previsto per il 22 Dicembre, alle ore 21:30, presso la Chiesa della Santissima Maria Assunta a Tortoreto Lido.