FRANCESCO SBRACCIA IN CONCERTO A TEATRO

Francesco Sbraccia torna in concerto a Teramo dopo sei mesi dall’ultima esibizione teramana e dai successi di Musicultura, per un evento unico incluso nella stagione dei concerti di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

Sbraccia sarà accompagnato dalla sua band, ormai parte integrante del progetto artistico e tutta teramana: Frank Capitanio alla chitarra elettrica, Fabio Tona al basso, per la sezione ritmica Edolo Ciampichetti alla batteria e Federico Adriani alle percussioni, Stefano Befacchia alle tastiere e Davide Grotta ad occuparsi dell’elettronica dal vivo. I sette musicisti porteranno sul palco le canzoni dell’intimo disco di debutto Etimologia così come alcune anticipazioni dal prossimo disco di Sbraccia, attualmente in lavorazione.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Sciami PAVS, Wide Open e Musica Inedita Teramana, è al Teatro Comunale per sabato 28 dicembre alle ore 21. I biglietti sono quasi esauriti: gli ultimi sono disponibili al botteghino del teatro, oppure online su ciaotickets.com.

Foto: Marco Di Marcantonio